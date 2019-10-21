窦效民书法作品展在广州高剑父纪念馆开幕

近日，“心系轻大，翰墨铸情----窦效民书法作品展”在广州高剑父纪念馆开幕，共展出窦效民先生书法创作作品90余幅。

南方网讯（记者/邹长森 通讯员/马漫漫）近日，“心系轻大，翰墨铸情----窦效民书法作品展”在广州高剑父纪念馆开幕，共展出窦效民先生书法创作作品90余幅。

据了解，窦效民先生自幼秉承家教，酷爱书法，初从晋唐入手，以欧、柳楷法为尚，行书初学赵孟頫，后主攻“二王”行书，兼取董其昌、文征明、八大山人诸家，继而又研习汉隶和怀素草书，并得名家指教。曾任郑州大学书画研究院常务副院长、郑州轻工业大学党委副书记、教授、硕士生导师，现为中国书法家协会会员，河南省科学社会主义学会副会长、河南省教育界书画家协会副会长。

著名书法理论家周俊杰先生评价他“对古帖的学习遵循‘察之者尚精’‘拟之者贵似’，准确抓住法帖的形质，传承前人书法的神韵，创作中又能适度融入个人艺术风格，做到融会贯通”。其作品既庄重沉雄，又苍秀豪放；既清新隽永，又刚柔相济；动静互补，潇洒流畅。

郑州轻工业大学副校长刘新田致辞说，窦效民先生自投身教育事业走上领导岗位，虽工作繁忙，始终坚持研习书法，并极力推动书法文化进校园、进社区。

本次展览由郑州轻工业大学广东校友会主办、郑州轻工业大学广州校友会承办、广东省郑州大学校友会协办，旨在全面展示窦效民先生的书法成就，促进南北文化交流。展览将持续至本月23日。