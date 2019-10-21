艺道游学登陆黄埔古港 “凤浦大玩家”特色亮相

10月19日至20日，艺道游学·中国南粤古驿道第三届少儿绘画大赛特色体验赛（广州站）暨“凤浦大玩家”少儿财商嘉年华在黄埔古港举行。

南方网讯（记者/邹长森）10月19日至20日，艺道游学·中国南粤古驿道第三届少儿绘画大赛特色体验赛（广州站）暨“凤浦大玩家”少儿财商嘉年华在黄埔古港举行。

广东省文化和旅游厅文保处副处长黄广智、海珠区文化广电旅游体育局局长李瑞湘、广州美术学院副教授、南粤古驿道研究中心执行主任梁迪宇等嘉宾出席活动现场。

广东省文旅厅文保处副处长黄广智致辞时谈到，黄埔古港属于全省古驿道文化线路中的重要组成部分，在广东古驿道系统中有着重要的地位。这里所保留的大量遗迹和文物见证了“古代海上丝绸之路”的世代繁盛，见证了黄埔古港独一无二的历史地位，也见证了广州沧海桑田的巨大变迁。现在的黄埔古港，俨然是一座“古代海上丝绸之路”活的博物馆。

启动仪式上，广州美术学院副教授、艺道游学组委会秘书长梁迪宇向粤海第一关纪念馆授予“中国南粤古驿道少儿美术创作基地”牌匾，共同推动古驿道文化研究、普及、传承和活化利用工作。

艺道游学本年度第四场特色体验赛在黄埔古港举行，带动了广州及周边城市400余组家庭走进此地，欣赏历经沧桑的古代建筑，感受黄埔上千年的贸易文化，品尝流传许久的黄埔特色美食。

此次，艺道游学走进黄埔古港，大赛组委会特别结合当地商贸文化，联合多家单位推出“凤浦大玩家”少儿财商嘉年华活动。

活动现场，大赛组委会结合黄埔古港历史文化背景，借助粤海第一关纪念馆内深厚的人文历史知识，设置了船舶争航、交纳关税、千里寻画、史册英才、返航迷踪等游戏。两天时间里，400余位小朋友在10余种财商游戏中了解黄埔古港曾经十分繁荣的贸易景象，同时用画笔记录下所见所感，一幅幅充满童趣的画作，述说着黄埔古港的故事。

据介绍，此次活动由省文化和旅游厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅、省教育厅、省体育局共同主办。自艺道游学第三届启动以来，大赛组委会前后在孙中山故居（中山）、台山浮月村（江门）、南风古灶（佛山）等地成功举办“有趣、好玩、有价值”的特色体验赛。