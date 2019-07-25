科大讯飞这样打造深圳智慧教育区域样板

2019年7月23-25 日，国际媒体与教育大会(ICoME)在深圳召开

南方网讯（记者\崔征）2019年7月23-25 日，国际媒体与教育大会(ICoME)在深圳召开。期间，科大讯飞与联合国科教文组织高等教育创新中心（ICHEI）签订战略合作协议，通过A.I.助力海上丝绸之路沿线国家的高等教育信息化建设。这场在深圳进行的重大学术活动，唤起人们对人工智能与教育两者相遇发生化学作用的无限憧憬与遐想。

科大讯飞与联合国教科文组织高等教育创新中心签订战略合作协议，通过A.I.赋能“一带一路”国家高等教育信息化建设

正如会上南方科技大学党委副书记李凤亮所言，深圳曾被评为中国信息化程度最高的城市，是一座人工智能之城，也是中国人工智能产业研究和发展的核心城市之一，华为、腾讯、科大讯飞等知名企业均落子于此。

人工智能的一大特点是，在它加持之下可达一流专家水平，超过90%的普通专业人士，故此，当以“经验为王”的教育行业遇到人工智能，在年轻而自带新生事物“易感”基因的深圳——这座粤港澳大湾区的要塞城市，催生出教育领域的创新与变革，一切皆有可能。

深圳育才中学

粤港澳大湾区精准教育样板校

了解深圳的智慧教育，从深圳最早的省一级中学——深圳育才中学开始。它是科大讯飞全国大数据精准教与个性学样板示范校。目前，学校深度应用智学网开展日常测验与教学活动，应用规模覆盖全校3个年级42个班。

人工智能教育产品的应用为老师的工作 “减负增效”。该校英语老师刘英华表示，现在主观性较强的英语作文也可通过人工智能系统来批改，老师只需先改作文卷子总量30%，剩下70%系统会通过“学习”老师的批改标准来完成，准确率高。

根据统计，使用了人工智能阅卷系统后，老师批改试卷的时间比原来减少了50%，一般5分钟可以处理两个班级的答卷扫描，并立即生成成绩分析报告。

如此，老师的精力得以释放，留出更多时间去观察、思考、研究不同学生的个性化教学方案。

“量身定制”教学方案

深圳育才中学校长郑春华回想当初引进人工智能智慧教育系统的初衷，“大家一直提‘因材施教，提倡个性化教学’，这些理念提了多年但实践不尽如人意，原因简单：一个老师哪里顾得了几十个学生？”

郑春华说，引入智慧教育，就是希望让机器去做能做的事，老师做机器无法完成的事情，使老师的注意力更多分配到学生身上。

深圳育才中学校长郑春华认为，引进智慧教育可以帮助老师“量身定制”教学方案

以往老师对学生的判断出于感官，有了智慧教育系统多维度记录学生的成长轨迹，他的个性、学习过程、学习成效都能更全面了解，老师就可以更具针对性为学生“量身定制”教学方案。

可见，人工智能信息系统在教学中的应用，不仅帮助老师“懂”学生，也帮助学生更“懂”自己。

科大讯飞联合创始人、执行总裁吴晓如表示，人工智能技术、行业大数据、以及教育专家三者形成支撑教育应用的“教育超脑”，从而更好地提升教师在课堂内外的教学效率以及学生的个性化学习效果。

科大讯飞联合创始人、执行总裁吴晓如在国际媒体与教育大会上发表主旨演讲

在深圳育才中学的探索中，人工智能在学生选科时也在发挥作用。学校通过人工智能分析学生的测试数据，结合学生个人爱好、成绩、作业及大学招生情况、分数等，给学生和家长提供选择参考。

智慧教育让教育回归“育人”，让每个学生都有个人定制版的“生涯规划”。

深圳宝安：

打造智慧教育区域样板

郑春华认为，人工智能赋能教育可在两方面帮助实现“弯道超车”：一是帮助年轻教师规避教学的经验不足，快速提升教学经验，实现“老师教学上的弯道超车”。二是学校教学水平或者区域教育水平，借助人工智能也能够实现弯道超车。

深圳育才中学并非深圳踏上人工智能之旅探索“A.I.+教育”的个案。郑春华提到，深圳育才中学的智慧教育推广应用，对深圳“兄弟”中学起到示范作用，吸引越来越多学校前来考察取经。

无论是深圳育才中学，还是深圳其他在“A.I.+教育”方面颇具探索先锋精神的深圳中学、深圳小学、人大附中深圳学校等学校都使用了科大讯飞的智慧教育产品。

其实，早在2015年12月，科大讯飞就与深圳市签署了战略合作协议，通过人工智能全面赋能深圳发展，后来又陆续与福田区、宝安区、龙华区教育局、大鹏新区、罗湖区签订战略合作协议。

人工智能头部企业与深圳市区政府高层的战略合作，将自上而下对深圳智慧教育全力支撑，科大讯飞联手深圳各区不断打造智慧教育应用示范区。

深圳宝安的探索就是其中典范。早在2016年，科大讯飞就与宝安区签订战略合作协议，协议内容就包括“互联网+”智慧教育应用示范区的建设。

在2018年秋天，宝安区选出宝安中学（集团）高中部、新安中学（集团）高中部、西乡中学、沙井中学、松岗中学、石岩公学、桃源居中澳实验学校、华胜实验学校以及翻身实验学校西校区共9所高中作为首批生涯教育试点学校，以区、校、人分级规划建设，围绕“生涯课程系统”和“生涯成长大数据平台两大板块”为学生开展生涯教育和体验活动提供载体和支撑，成为深圳最早探索生涯教育试点学校的行政区之一。

2019年5月13日，深圳宝安区沙井中学高一年级的同学们正在上生涯教育研讨课

具体而言，生涯课程系统包括选科指导、生涯教育课程、学生学科潜能评测、学生专业兴趣评测四类；生涯成长大数据平台则包括区级选科分析平台、区级综合决策平台。未来，该区的生涯教育试点将从高一年级拓展到高中所有年级。

深圳教育发展已从“数量”转“质量”

为期三日的国际媒体与教育大会(ICoME)和人工智能教育装备展今日在深圳闭幕。科大讯飞在这场“A.I.+教育”的学术盛宴中备受瞩目：与ICHEI签订战略合作协议助力海上丝绸之路沿线国家的高等教育信息化建设，也让众多参会国际学者关注科大讯飞智慧教育产品走向海外；而讯飞畅言智慧课堂、讯飞翻译机3.0、讯飞智能录音笔、讯飞智能办公本、阿尔法蛋等产品参展更为学者们带来耳目一新的人工智能C端应用体验。

在国际媒体与教育大会上，有学者提出，深圳需要有与其经济实力相匹配的教育，而人工智能科技信息则是提升深圳教育质量的重要手段。

知名教育学和心理学教授、美国南加州大学美国心理学协会教育心理学分会主席Gale M. Sinatra在国际媒体与教育大会上发表主旨演讲

近年来深圳高度重视教育发展，不仅在引进新的教育模式以及优秀教师人才方面作出诸多努力，在推进人工智能与教育融合方便也不遗余力。

中国教育技术协会副会长兼秘书长丁新在国际媒体与教育大会上提到，在教育信息化大背景下，拥抱人工智能，将技术与教育教学深度融合者，更容易实现弯道超车，但也充满挑战。

中国教育技术协会副会长兼秘书长丁新在国际媒体与教育大会上发表主旨演讲

南方科技大学党委副书记李凤亮也认为， “科技创新离不开教育，深圳重视高等教育发展，在过去十几年时间内，深圳新建、合作建设了将近20所高校。当前深圳教育已经逐步转入从数量发展到质量提升的阶段，‘人工智能+教育’在转型过程中可能发挥更好的示范和引领作用。”

现在，从深圳市的“深圳教育云云平台”到中小学学校使用的智慧教育产品，深圳“自上而下”积极拥抱人工智能。深圳在人工智能教育领域，同样做勇敢的探索者。

这次科大讯飞在深圳牵手ICHEI，深圳智慧教育的本土探索经验有望借由粤港澳大湾区“出海”，踏向海上丝绸之路亚非国家的“A.I.+教育”践行之旅。