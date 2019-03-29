本周末6所知名大学来高招会宣讲，亮点抢先看！

2019广东高考招生咨询会首场（广州场）将于3月30日正式启动，并于3月31日开启佛山场活动。

2019广东高考招生咨询会首场（广州场）将于3月30日正式启动，并于3月31日开启佛山场活动。将由南方科技大学、宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、哈尔滨工业大学（深圳）、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（UIC）、深圳北理莫斯科大学的招生负责人详解各高校往届录取数据、高校特色、专业特点及2019年本科招生政策等。活动开始前，先跟小编一起来看看这6所高校的亮点吧！

★南方科技大学★

南方科技大学（简称南科大）是深圳在中国高等教育改革发展的宏观背景下，创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学。南科大被确定为国家高等教育综合改革试验校。2012年4月，教育部同意建校，并赋予学校探索具有中国特色的现代大学制度、探索创新人才培养模式的重大使命。

南科大根据世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，以理、工、医为主，兼具商科和特色人文社科，在本科、硕士、博士层次办学，在一系列新的学科方向上开展研究，使学校成为引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。

南科大将发扬“敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越”的创校精神，突出“创知、创新、创业”的办学特色，努力服务创新型国家建设及深圳国际化现代化创新型城市建设，快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造国际一流学术成果并推动科技应用的国际化高水平研究型大学，为尽早实现创建世界一流研究型大学的宏伟目标打下坚实基础。

★宁波诺丁汉大学★

宁波诺丁汉大学创建于2004年，是中国第一所经教育部批准引进世界一流大学（特指世界百强高校）并具有独立法人资格、独立校园的中外合作大学。大学目前有7800多名学生，包括750多名国际生，来自70多个国家和地区。

学校已建立商学院、人文与社会科学学院和理工学院三大学院，下设14个系。提供30个本科和20个研究生专业教学，是全国第一所提供本科、硕士和博士多层次专业教学的中外合作大学。

学校设有10个研究机构 (国际金融研究中心、中外合作大学研究中心、宁波诺丁汉国际海洋经济技术研究院、新材料研究所）。此外，学校致力于形成多元化、国际化的校园文化环境，结合中外合作办学特色，不断满足青年学子求知成才及全面提升自身素质的愿望，全面推进校园文化建设。目前有各类学生社团近100个。

★西交利物浦大学★

西交利物浦大学（下称西浦）是经教育部批准，由西安交通大学和英国利物浦大学于2006年在苏州合作创立的具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。西浦以理工管起步，强强联合，专业课程采用全英文授课，同时授予西交利物浦大学和英国利物浦大学学士学位。学生在本科期间可以选择2+2模式留学英国利物浦大学。

西浦目前设有17个院系及3个教学中心，注册学生14800余人，教职员工1130余人，学生和教师来自全球60多个国家和地区，专业课教师大多拥有博士学位，90%以上拥有海外留学背景，学校开设涵盖科学、技术、工程、设计、管理、经济、文化、艺术等领域的70多个本科和研究生专业。

截止2018年，西浦共有9届本科毕业生，他们中超过80%选择继续留学深造，其中20%进入全球排名前十的大学，60%进入全球排名前百的大学继续攻读硕博士学位。

西浦在广东省实行高考基础上的综合评价录取招生模式（631模式），即高考成绩占60%，西浦测评占30%，学业水平测试成绩占10%。考生需要提前报名，高考结束之后参加西浦的测评。

★哈尔滨工业大学（深圳）★

哈尔滨工业大学（深圳）由哈工大与深圳市政府合作共建，是哈工大的一个校区。哈工大（深圳）以全日制本科生与研究生教育为主、非全日制教育为辅，是首所进驻深圳招收本科生的中国九校联盟（C9）成员、国家“985工程”建设高校和“双一流”建设A类高校。哈工大（深圳）的前身是始建于2002年的哈工大深圳研究生院。

哈工大（深圳）现有理、工、管、经、文、艺6个学科门类，涵盖22个一级学科，设有10个学院、1个研究院及50个部级、省级、市级创新载体。

哈工大（深圳）的22个一级学科中，有8个国家一级重点学科、13个全国第四轮学科评估A类学科、7个国家“双一流”建设学科、4个广东省“高水平大学建设计划”重点建设学科。

哈工大（深圳）现已建成1个工信部重点实验室、1个广东省重点实验室、1个广东省工程技术研究中心，17个深圳市重点实验室、18个深圳市工程实验室、8个深圳市公共服务平台和3个深圳市南山区创新机构。

★北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（UIC）★

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(BeijingNormal University-Hong Kong Baptist UniversityUnited International College，中文简称 北师港浸大) 是由北京师范大学与香港浸会大学于 2005 年在广东珠海携手成立的首家“内地与香港合作办学”的高校，是中国第一所推行博雅教育的新型国际化大学。北师港浸大采用校董会领导下的校长负责制和香港高校管理模式，由中国科学院院士汤涛教授任校长。

学校设有工商管理、人文与社会科学、理工科技和文化与创意四个学部，开设二十多个本科专业，实施四 年全英文教学，所有课程均通过香港浸会大学严谨的课程评审。学校拥有一支来自三十个国家和地区的优秀师资队伍，在校生约六千人。毕业生学成后获颁香港浸会大学学士学位证书和 北师港浸大 本科毕业证书，在内地、香港及国际范围均获认可。北师港浸大 毕业生逾六成前往欧美、澳洲、亚洲等多个国家及地区深造，其中近七成毕业生进入全球前 100 强高校和香港八大公立高校继续深造，攻读硕士或博士学位。参与就业的毕业生也深受跨国企业、国企以及政府和公共组织等机构青睐。

★深圳北理莫斯科大学★

深圳北理莫斯科大学（以下简称“学校”）是深圳市人民政府、北京理工大学和莫斯科国立罗蒙诺索夫大学合作设立的具有独立法人资格的中外合作大学。

学校以建设独具特色的世界一流国际化综合性研究型大学为目标，承载着国家“一带一路”战略发展人才培养的光荣使命，致力于开展精英教育以及高水平研究和创新活动，为中俄战略合作与区域经济社会发展培养高质量的创新人才，提供高水平学术成果。a