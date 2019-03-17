广外南粤古驿道艺术文化研究中心正式挂牌

3月15日下午，广东外语外贸大学“南粤古驿道艺术文化研究中心”挂牌仪式正式举行。

3月15日下午，广东外语外贸大学“南粤古驿道艺术文化研究中心”挂牌仪式正式举行。广东外语外贸大学副校长刘海春、省自然资源厅副巡视员胡嘉晖、省文化和旅游厅党组成员龙家有、省住房和城乡建设厅村镇处副调研员钟伟良、广外艺术学院党总支书记麦培年等领导嘉宾出席仪式，并为广东外语外贸大学“南粤古驿道艺术文化研究中心”揭牌。

领导嘉宾为中心揭牌

广东外语外贸大学副校长刘海春在致辞中介绍，南粤古驿道艺术文化研究中心依托“卓越、诚信、包容、自信”的广外价值观，依托广外艺术学院，依托学院所担任的多家文艺理事单位身份，整合艺术、传播、语言、文学等多学科和跨学科研究力量，集聚优秀师资，培养热爱中国优秀传统文化、具备开放包容精神和跨文化沟通能力的优秀人才，与外部相关单位开展南粤古驿道艺术文化研究的各项合作，努力建设成为具有国际化影响力的综合型研究机构。刘海春指出，中心将在省自然资源厅、住房城乡建设厅、文化和旅游厅的指导下，为推动构建南粤古驿道线路保护与利用工作做出更好的努力。

广东省自然资源厅副巡视员胡嘉晖在致辞中介绍了广东省持续深入开展南粤古驿道保护利用工作的情况，肯定了广东外语外贸大学在全力支持和积极参与南粤古驿道保护修复和活化利用工作做出的努力与贡献。他希望广东外语外贸大学南粤古驿道艺术文化研究中心在学校党委的领导下，在广外艺术学院的共同努力下，发挥自身优势和特色，为南粤古驿道活化利用工作做出更大贡献，并表示省自然资源厅将会同省住房城乡建设厅、省文化和旅游厅对相关工作的开展给予支持。

南粤古驿道艺术文化研究中心负责人、广东外语外贸大学艺术学院副院长李志刚教授表示，南粤古驿道艺术文化的研究必须立足于驿道艺术文化的继承和弘扬，立足于区域文化建设，因此研究中心将聚焦在三个方面：一是南粤古驿道艺术文化的传承和保护，拓展驿道文化传承和保护的路径和方法，为驿道文化创新守护源源不断的活泉；二是立足文化自信,推动驿道文化“走出去”，讲好驿道好故事；三是以跨文化的视觉，做好驿道文化的交流、借鉴与融合，博采众长、立足实践、面向世界，在实践中实现文化创新性发展和进步。

颁发南粤古驿道艺术文化研究中心顾问聘书

颁发南粤古驿道艺术文化研究中心研究员聘书