华南理工大学软物质研究院召开学习会议

华南理工大学软物质科学与技术高等研究院积极组织教工党员及入党积极分子集中收看大会直播。

3月5日上午，第十三届全国人民代表大会第二次会议在人民大会堂开幕，华南理工大学软物质科学与技术高等研究院积极组织教工党员及入党积极分子集中收看大会直播，听取国务院总理李克强向大会作的政府工作报告。

报告认真总结了过去五年我国经济社会发展情况，科学提出今年的目标任务和重要举措，并对2019年全面工作的开展进行了宏观安排，给全国人民交出了一份满意的答卷。研究院教工党员在聆听报告后深受鼓舞，对报告中提出的新思想、新战略、新举措高度认同，尤其是对报告中关于改革创新科技研发和产业化应用机制等内容高度关注。

研究院党支部书记王林格表示，总理的报告主题鲜明、实事求是、亮点纷呈、振奋人心，具有很强的政治性、思想性、指导性。作为一名党员干部将认真领会“两会”精神，统一思想认识，把会议精神贯彻落实到各项工作任务中来，并持续跟进“两会”进展，认真做好会议精神的传达工作，激励全院师生以更坚定的信心和更饱满的热情，继续投身中国科研事业。

研究院副研究员张荣纯表示，中国发展速度令人惊诧，在如此大的国土面机和人口总量的情况下，仍旧实现了全民经济的人均收入的快速增长实属不易，这也充分体现了国家发展的决心和充分提高人民生活水平的坚定意志。同时，国家强大而坚实的基础也为高效科研工作者提供了强有力的支撑。作为青年科研工作者要积极响应党中央号召，努力工作，为实现祖国的繁荣发展贡献一份力量。

研究院学生党员在学校集中观看全国人大开幕式后激动万分、奋力急书。18级硕士生方雨薇表示，报告内容丰富、成绩显著，在保持稳中求进的工作步调中做出了令人满意的成效，为实现两个百年目标打下结实的基础。然而，国内经济下行压力依然存在，国际形势依然严峻，相信中华民族有战胜困难的勇气，撸起袖子加油干，没有过不去的坎。作为个人，要坚定信心，敢于担当，负起责任；要坚持不断打磨自己，做新时代永不生锈的螺丝钉。

18级硕士生陈乐表示，在李克强总理的报告中我感受到了党和国家高度重视民生问题，加大了保障民生力度，为残疾人士、农村贫困人口等做出了更进一步的保障。百年大计，教育为本，党和国家实施了高校技校扩招、提升奖助学金等惠民工作。同时，深切感受到了国家在近几年的飞跃式发展，真正坚持并且做到了以人为本的服务宗旨及从群众中来到群众中去的思想路线。作为一名新进党员，我立志为实现社会主义现代化强国努力奋斗，坚持不懈。