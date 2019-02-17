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海外求学 构筑新的家庭关系

2019-02-17 09:06 来源：人民日报海外版
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　　2019年春节期间，崔菁的父母来到韩国与崔菁团聚。在异国他乡，崔菁仍能体会到“家”给她带来的温暖。学子在国外读书，不仅改变了自己，也影响了整个家庭。海外求学过程，学子不仅丰富了知识，开拓了眼界，也深化了与家的联系，改变了家人的生活。

　　联系更多

　　家人之间的关系更亲了

　　徐建凤的女儿张婧怡正在澳大利亚墨尔本大学攻读硕士学位。女儿出国留学后，徐建凤养成了一个习惯：不论多忙，每天都要用微信联系女儿。

　　徐建凤非常感恩即时通讯技术的快速发展，这让她与女儿的沟通更便捷，沟通方式更多样。她说：“我和女儿平时联系比较多，大约每两天视频聊天一次。视频聊天可以缓解思念，让我感觉女儿好像就在身边一样。”2018年春节，女儿没有回国，徐建凤就是通过视频聊天的形式和女儿一起度过春节的。

　　学子在海外生活，牵动了深沉的父爱。

　　崔菁正在韩国庆熙大学就读。谈及和家人的联系，她说，“我妈对我很放心，一周也就视频一两次。我爸可就不一样了，每天都要给我打一通电话。有一次，我起得比较晚，我爸一直联系不上我，以为我出事了，可把他急坏了。自那次之后，即使睡觉我也会把手机放在床边，就怕我爸因联系不到我而担心”。

　　随着父母年纪渐长，远在海外的学子也常常担心着父母的健康和安全。

　　2018年的某一天，徐建凤和丈夫在逛街时没有及时查看手机，因此没有接到女儿打来的电话。等到半小时后她回电话时，23岁的女儿在电话里大哭了一场。徐建凤不知道，在她和女儿失联的这半小时里，担心、着急的女儿经过了多么煎熬而漫长的时刻。

　　还有的父母，怕影响儿女学习，想和孩子联系，却又不敢联系。

　　石跃萌曾在澳大利亚西澳大学就读。有一段时间，她为了准备考试而异常紧张，减少了与家人的联系。“我考完试就立刻给父母打电话，我妈当时就有点热泪盈眶了，那一刻我感到特别自责，因为我让爸爸妈妈担心了。他们从不主动联系我是怕打扰我学习，但却一直默默承受着对孩子的思念和牵挂。”

　　成长成熟

　　父母重新认识孩子了

　　起初，崔菁因为工作需要来到韩国，她也想通过实践来验证一下自己所学到的理论知识。在韩国工作了一段时间之后，她发现自己的理论水平还远远不够，于是选择进入韩国的高校继续深造。

　　经过在韩国的工作、学习，崔菁变得越来越谦虚、独立，同时也对“家”的概念有了新的认知。

　　崔菁越发地认识到，知识的海洋无边无际，而自己掌握的知识远远不够。回忆起以前的自己，她说，“本科的时候觉得自己什么都会，恨不得赶紧上手，后知后觉才明白那是来自无知的勇敢”。崔菁发现，在韩国接触到的许多人都有值得自己学习的地方，她也因此变得更加虚心，更加喜欢与他人沟通，更加注重向他人学习，重新审视自己，崔菁说：“以前对于自己不擅长的事情，往往选择不去做。现在的我，敢于去摸索答案，敢于挑战自我。久而久之，经验积累起来了，人也越来越独立了。可能这就是所谓的成熟吧！”

　　崔菁的父母也认为崔菁比以前更加成熟稳重了。“决定继续深造后，她很认真地和我们谈了自己的想法。当时我们很惊讶，因为在我们的印象中，她是个很倔的孩子。以前填报志愿都不听我们的劝告，非得选自己想要去的学校。但这次不一样，她主动和我们沟通，而且逻辑很清晰，对自己的人生有了明确目标。”

　　在国外留学，除了要完成学习任务之外，还要处理好人际关系。闫冠宇正在加拿大多伦多大学就读，在与同学的相处过程中，他渐渐改变了原本内向的性格。“国外的同学很热情，经常举办各种活动。为了融入，我积极参与，性格也变得外向起来。”

　　闫冠宇曾经因为忙于学业，有长达两年时间都没有与父亲见面。两年之后，当闫冠宇的父亲见到他时，发现自己的儿子不仅在外貌上有了很大的变化，气质与谈吐更是与从前不同。他的父亲说：“孩子变得礼貌而冷静，同时也对经济、政治有着自己独到的见解，和两年之前的他已经大不一样了。”

　　谈到孩子出国后的变化，徐建凤毫不犹豫地说：“女儿变得更加自信、更加独立了。”女儿读本科期间，她还会不时地提醒和督促她的学习。但看着女儿自己搞定了出国申请、入学、租房等一系列事情，现在她对女儿放心多了，觉得“女儿真的长大了”。

　　因为留学

　　对家庭的态度和观念变了

　　“在国外读书，当然会给父母带来一定的经济压力，我一直说自己是我们家最大的‘败家子’。”谈及国外留学的花费，石跃萌这样开着玩笑评论道。每个有留学生的家庭，都承受着或大或小的经济压力。但家庭在承受经济压力的同时，也对子女的未来抱有更大的希望。

　　女儿张婧怡的留学影响了徐建凤的生活态度，让她更加努力工作。女儿在留学期间不仅完成了学校的课程和考试，还在课余时间参加“特许金融分析师”职业资格考试，并抽空回国参加注册会计师考试。“我没想到她在留学期间这么努力学习，比她读高中、大学时要努力得多。孩子和父母总是相互影响的，她的这份努力也让我觉得自己更应该努力工作、好好生活。”徐建凤感慨道。

　　崔菁父母的观念也发生了很大的变化。他们意识到，做为父母应该不断学习，不断提升自己，只为了跟上孩子前行的步伐。之前在与人交往时，他们往往过于强调自己的观点，当遇到不同观点时，总会极力说服对方认可自己的观点。现在，崔菁的父母意识到，人的认识有差异，在尽可能表达自己观点的同时，也应尊重他人的看法。这一变化在家庭生活中体现得尤为明显，崔菁说：“现在，我的父母在做决策时都会征求我的意见，这让我觉得自己长大了，而且和家长是平等的。家庭中的矛盾也少了很多。”

　　问及女儿在外留学是否会感到孤独，徐建凤摇摇头，表示从女儿读本科开始，一家3口就长期分居，她已经适应了这样的生活。但采访结束后，张婧怡对笔者说：“其实我觉得妈妈还是挺孤独的。每天的晚饭都很简单凑合。而且她总是主动向我发出视频聊天的邀请，说明她真的很想我。”

　　闫冠宇一家3口分别在3个国家生活，一年中团聚的时间非常少。每当一家人通视频电话的时候，闫冠宇都会感到家的温暖。“即使是通过手机见到父母，我也感到踏实，一人在国外，也觉得没有那么孤单了。亲情的力量还是很强大的。”一次半夜，闫冠宇想吃鸡蛋羹却不会做，他妈妈就通过视频教他。纵使距离遥远，也不能阻挡亲情传递。于 涵 陈雨兵

 

编辑： 唐巧燕

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