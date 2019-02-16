艺考不该是升学的“终南捷径”

教育主管部门下发通知，明确要求艺考生文化课最低门槛要达到二本线的70%，似乎给日益火爆的艺考注入一针“清醒剂”。

2019年艺考大幕开启，不少艺术类院校报考人数再创新高。而就在不久前，教育主管部门下发通知，明确要求艺考生文化课最低门槛要达到二本线的70%，似乎给日益火爆的艺考注入一针“清醒剂”。

艺术联考的初衷，是选拔具有艺术天赋的学子，让他们在艺术类高校继续深造。随着艺考的持续火爆，招生中出现了许多怪现状。而较低的文化课分数线，让艺术联考成了个别课业成绩不佳的学生进入高等院校的一条“终南捷径”。

这无疑背离了艺考的初衷。事实上，如今艺考的火爆，并非是艺术教育、全民艺术素质和审美出现了重大进步，而还是社会学历崇拜现象的折射。快餐化、模式化的教育培养出的艺考生，很难说对艺术有什么深入的理解。

而另一方面，文化课业成绩偏低，反馈出一些考生文学素养、学习能力偏低的问题，这也制约了考生的进一步发展。某年艺术联考的校考中，要求考生用画画的方式展现一首唐诗的意境。令校方始料未及的是，许多考生连这首诗都看不懂。有的没有领会诗中意境，有的画错了主题，更有习惯在培训班中画彩色石膏像的考生，干脆乱画一通。试题还要求考生，将诗歌以题跋的形式附于画上，竟然有考生表示不会写毛笔字，让评分教师哭笑不得。

长期以来，国内高校美术专业招生大多沿袭着西方的模式，将素描、速写、色彩作为必考科目，甚至国画专业也是如此。我国传统绘画向来注重作者的文化修养。民国画家溥儒在课堂上讲授中国画时就曾说：“技法且不论，把经史子集读熟，自然会画。”事实上，画面背后的文化精髓，才是为往圣继绝学的关键所在。

当然，艺术联考形式多种多样，除了绘画还包括导演、表演、影视编导、舞蹈、声乐等科目。对于专业性强、训练强度大的科目，文化课加码无疑增加了考生的负担；而对于影视编导等科目，目前文化课的难度显然又不足以充分展示考生的才华。因此在具体考核标准、选拔方向上，教育主管部门还应该根据每一门科目的实际情况制定相应的方案。

显而易见的是，提升文化课门槛是教育部门为艺考未来发展方向定下的基调。这次艺考增加文化课门槛，无疑发出了一种坚定而强烈的信号。让考生不要忽略传统文化的积累，提升个人文化素质、艺术素质及学习能力，让艺术联考回归选拔艺术人才、强化艺术教育的初衷，摆脱“终南捷径”这个雅号。