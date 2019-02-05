广东湛江外国留学生：在中国过年有家的感觉

包饺子、写春联、挂灯笼……连日来，寒假“留守”在广东岭南师范学院的22名异国学子，早早地便感受到了中国传统节日——春节的热闹与魅力。

包饺子、写春联、挂灯笼……连日来，寒假“留守”在广东岭南师范学院的22名异国学子，早早地便感受到了中国传统节日——春节的热闹与魅力。

在学校为外国留学生举办的新年茶话会上，中外师生围在一起，包饺子，写春联，其乐融融。

“我们国家也有类似的食物，但我们不叫饺子，这是我第一次包中国的饺子。”来自尼泊尔的苏南对记者说，学校准备的包饺子环节让他很惊喜。在中国同学的协助指导下，苏南有板有眼地学着包饺子。

虽然是第一次包饺子，但苏南经过沾水、铺平、放馅、对折这几道工序，包好的饺子获得了中国同学的赞赏。

“我包的不是半月形的饺子，是山堆似的包子，顶上还长着‘头发’。”看着自己手中严重变了形的“作品”，苏南忍不住哈哈大笑。

品尝饺子时，中国学生为外国留学生们介绍了中国春节的文化内涵。苏南说，他来中国求学，目前在适应学习方式、生活环境、沟通交流上还存在困难，但是自己很喜欢中国春节的传统习俗和热闹的庆祝方式，希望自己能继续体验到更多的中国传统文化。

在写春联的角落里，看着中国同学在大红纸上潇洒挥毫，外国留学生们也跃跃欲试。

“写春联真的有难度，我要多练，写出和中国同学一样好看的毛笔字。”来自卢旺达的大卫(David)认真地跟着中国同学一撇一捺地写着，“春联的内容很精辟，短短几个字却有那么深的含义。”

来自几内亚的杰西(Jose)告诉记者，留在中国和老师、同学们在一起过年，是一次全新的体验。这几天，无论是在学校还是外出逛街，杰西都能感受到浓浓的中国“年味”。年货一条街上高高挂起的大红灯笼，还有中国人的热情待客，“让我们这些‘洋学生’们有了家的感觉。”

广东岭南师范学院国际交流与合作处负责人说，该校从2018年起首次大规模招收外国留学生，目前已开设了商务英语专业和汉语言文学专业两个留学生本科教育班。首批26名外国留学生于去年11月陆续到校，开启他们的四年“中国时光”。春节期间，学校将组织开展丰富多彩的活动，希望能让外国留学生们更直观地感受中国传统文化的魅力。