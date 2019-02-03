网络欺凌、沉迷直播…中小学生手机上网迷失敲警钟

检察机关在办案中发现，当前未成年人犯罪呈现暴力化、低龄化、成人化趋势，校园欺凌和暴力案件时有发生，网络引发的校园欺凌现象应引起重视。

打开手机，先看看同学微信群朋友圈里更新的内容，再评论一下，因言语不和，便互相谩骂，继而约定时间教训对方……这是不久前发生在河南省郑州市一所学校里的校园欺凌案。

“发生在网络上的校园欺凌就是校园欺凌的间接形式。”近日，河南省荥阳市人民检察院检察长李国强结合自己兼任荥阳市高中法治副校长的体会，在接受《法制日报》记者采访时说，检察机关在办案中发现，当前未成年人犯罪呈现暴力化、低龄化、成人化趋势，校园欺凌和暴力案件时有发生，网络引发的校园欺凌现象应引起重视。

的确，此案是青少年上网诱发问题的又一例证，再次引起社会对学生手机上网带来负面影响的关注。据记者采访了解，郑州市很多学校已明确禁止学生带手机入校，但仍屡禁不止，这已成为一大社会问题，学校与家长为此都非常头疼，亟待破解。

诱发负面影响愈演愈烈

“这两天心情不好，你们谁都不要惹我。”郑州某中学初一学生甲没想到，他在同学群里发了这么一句话，竟会给自己带来一场灾难。

同学乙看到后，就对甲冷嘲热讽。两个孩子就这样你一句我一句在群里吵了起来。乙觉得在网上吵得不解气，便叫上同校的5名学生找到甲，二话不说便对其进行殴打。

因犯故意伤害罪，年满14周岁的乙等6名同学虽被法院从轻作出处罚，但此案对双方所造成的影响是巨大的。提及此案，办案人员都很心痛。

而高一学生林某对网络过于依赖，一有空就掏出手机登录自己喜欢的平台。他酷爱观看网络直播，宁愿饿着肚子也要拿钱去打赏。其母重病住院，他将父亲多方筹借的手术费全部打赏给了女主播。

一位王姓检察官还谈到一案，有一名准备参加艺考的高三学生，在手机上看到一条可以免费帮助其提高分值的网络信息，对方在网上称，先通过视频面试一下。这名学生就在家里与对方进行视频面试，对方以检查身形为由要她脱光衣服。幸运的是，这名学生的行为被父母及时发现，但对其心理造成的创伤短时间内是难以愈合的。

“学生用手机上网事实上是禁不住的，关键是要引导他们正确使用手机，认识到网络的复杂性，多一根弦，自觉抵制诱惑。”多位受访检察官谈到。

禁止学生带手机写进校规

“孩子上网问题，无疑是摆在家长和学校面前的一道难题，孩子们极易沉溺其中，影响学习、生活和个人成长。”孩子在郑州二砂寄宿学校就读的学生家长李某说。

在不少老师看来，学生就不应该使用手机。郑州二砂寄宿学校给每一位家长发放《关于禁止手机进校园告家长书》。其中明确写道，手机本身并无利弊对错，但进入校园后其负面影响日趋显著，严重影响学生的学习生活，影响学校正常的教育教学秩序，主要表现在三个方面：一是短信闲聊贻误学业，学生在上课、就寝后用手机互发短信聊天，甚至利用手机打游戏、上网，影响了正常学习和休息；二是不良信息污染心灵，学生好奇心强，判断是非的能力还不够，容易受到各种不健康信息的骚扰和诱惑，从而对学生的身心健康产生不利影响；三是助长攀比存在隐患，手机型号、功能日新月异，学生之间因此而相互攀比，喜新厌旧，助长不良风气。如手机保管不当失窃，更会造成家庭财产损失。

学校明确规定，学生在校园内禁止使用手机，如果发现学生在校园内违规使用，将予以没收，交由学校统一保管并作违纪处理，由家长到校领取，或者到学期末归还学生带回。

“只有家校合作，形成合力，才能从源头上杜绝手机进校园。学校要严格控制和管理，也要请家长协助监督。”一位受访的王老师说。

记者在采访中了解到，郑州大多数中学禁止学生带手机进校。郑州外国语中学、郑州82中等已将此写进校规。

针对家长担心的与学生联系不畅的问题，校方均承诺，家长可以通过班主任手机联系学生，如有特殊情况或突发事件，学生也可以到班主任老师或者学校公用电话处拨打电话。

大多数家长配合理解

“我也知道，孩子拿手机并非只是为了与家长联系方便，上网聊天、玩游戏也是避免不了的。孩子太个性、太叛逆，家长来硬的根本不行，只好寄希望于学校。我打心眼里支持学校禁止学生带手机。”一位家长说，孩子用积攒下来的零花钱偷偷买了一部手机，每次回家就玩手机，也不愿意出门。

让其伤心的是，有一次，他批评了孩子玩手机的行为，孩子竟然表示要轻生。

在受访的学生家长中，大多数都表示能够理解学校的做法。

“在使用手机问题上，我和孩子认真进行过交谈，各自作出让步，约定进入校门之前，必须关机，出校门之后再开机。”一位石姓家长说，孩子所在学校没有禁止学生带手机，但也不提倡，而孩子坚持认为带手机能够在返家途中上网阅读学习资料。

“孩子有自己的想法，并不完全听父母的，我只能采取这种折中的办法。”石姓家长认为，学生的首要任务是学习，手机并不是必备的学习工具，即使在出校门后开机，难免要花时间看微信和QQ留言，而且手机游戏及自拍等功能，对孩子还是很有诱惑力的，难免会消耗精力，影响学业。

还有一位家长告诉记者，他经常在公交车、地铁上看到穿校服的学生在低头玩手机，不由得会担心：“手机可以说是一把双刃剑，如果正确使用，对孩子了解社会、上网查找资料是有帮助的，如果不能正确使用，那对孩子的负面影响也是巨大的。毕竟这个年龄段的孩子大多自制能力较差，好奇心很强，很容易受到外界环境的影响和干扰，而网络世界又是虚拟的，孩子很难分辨出好坏，容易被不良信息所侵蚀。”

疏堵结合加强法治教育

是否禁止学生带手机进校园，我国尚未在法律层面作出规定，因此目前各学校做法并不统一。

2018年11月1日起施行的《山东省学生体质健康促进条例》先行一步。该地方立法规定，中小学校应当加强学生在校期间电子产品使用管理，指导学生科学规范使用电子产品；严禁学生将个人手机、平板电脑等电子产品带入课堂；发现学生将上述个人电子产品带入学校的，实行统一保管；未成年学生的父母或者其他监护人应当控制学生使用电子产品的时间。

河南郑港律师事务所律师陈天鹏认为，“以地方立法回应学生带手机的普遍现象，明确各方的责任与义务，体现了法治治理模式。”

有资料显示，我国中小学生智能手机拥有率已达近七成。面对屡禁不止的青少年涉网出现的问题，在强调严格管理的同时，如何引导中小学生正确使用手机自觉抵制诱惑也同样重要。

面对“不让孩子带手机，就能避开网络的影响吗”的疑惑，李国强说：“硬堵很难根本解决问题，应该把使用手机上网的风险给孩子讲清楚，特别是不能突破法律底线。比如，不能在微信朋友圈、QQ上使用不文明的字眼，不与陌生人聊天等等。我认为，非常有必要加强学生的法治教育，提高他们的法治意识与法律素养，增强自律自护能力。”

检察官建议，在使用手机上网时，要注意个人隐私信息保护，比如家庭住址、就读学校、联系方式、生活照片等，不要轻易相信陌生人。在受到网络欺凌或网络威胁时，要及时告诉老师或家长，寻求帮助，不要自行处理。