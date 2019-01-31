雷·阿伦来广东啦！在这所学校示范三分、写春联包饺子，实力圈粉

1月29日，由游道篮球主办的“雷·阿伦篮球训练营”在博实乐广东碧桂园学校正式开营，前NBA球星、“三分王” 雷·阿伦首次走进中国学校亲授球技，为一众学员、球迷献上一场精彩的篮球盛宴。

南方网讯（记者/唐巧燕）1月29日，由游道篮球主办的“雷·阿伦篮球训练营”在博实乐广东碧桂园学校正式开营，前NBA球星、“三分王” 雷·阿伦首次走进中国学校亲授球技，为一众学员、球迷献上一场精彩的篮球盛宴。此外，30日晚，雷·阿伦还与学员一起写春联、包饺子，感受中国传统文化，提前过春节。

大球星分享成功经验，鼓励青少年努力追梦

开营仪式上，雷·阿伦讲述了他18年职业篮球生涯的奋斗历程。他用亲身经历勉励现场的青少年，只有足够的专注和坚持，才能取得成功。

篮球训练环节中，雷·阿伦亲自示范，向学员们教授多个投篮相关的基本篮球技巧，并与学员代表进行了knock-out投篮PK赛。在向学员讲解篮球技术的同时，雷·阿伦不忘给前来观看的粉丝们送上福利，他现场一口气投进了29个三分球，引来球迷尖叫。 ”

三分王“雷·阿伦亲授投篮技巧

据介绍，近年来博实乐在旗下园校大力推广篮球运动，旨在将篮球运动打造成博实乐品牌运动项目。博实乐教育集团总裁冯一意在接受媒体采访时提到，学校此次邀请雷·阿伦开展训练营，让学生感受篮球的魅力，体现了素质教育的重要性。教育，不仅在于教，更重要的是激发学生的兴趣，培养学生自主学习的能力。

与学员一起写春联、包饺子，感受传统文化

“一笔一划，笔要直。”跟随着书法老师的教导，雷·阿伦拿起毛笔，认真在红纸上写下一个“福”字。他继续向高难度挑战，写出“百发百中”几个字。其中“发”字的繁体字十分复杂，雷·阿伦在书法老师一笔一划的教导下，竟也写的有模有样，现场学员们爆发出热烈的掌声。

除了体验书法，主办方还安排了学校的厨师现场教授接雷·阿伦包饺子。厨师现场示范了3种不同的包饺子方法，雷·阿伦一边包一边请教大厨如何才能包的更好看。2位学员小朋友也不甘示弱加入到包饺子的队伍里，现场弥漫着浓浓的过年氛围。参与包饺子的小学员对记者说，能跟大明星一起包饺子过年，实在是太兴奋了!

谈到举办这场活动的初衷，博实乐广东碧桂园学校副校长陈亮表示，雷·阿伦和训练营学员们一起写春联、包饺子，体验中国传统的过年气氛，有利于弘扬中国传统文化，将中国文化带到世界上去，让世界了解中国、爱上中国文化。