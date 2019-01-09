“师大爱教”结硕果 五年培育幼教师资逾5000人

五年来，师大爱教携手华南师范大学和其他高等院校，培养高素质教育人才，缓解了教育行业师资紧缺问题，为社会输送幼教师资5000余人，并且让贫困学子实现“有学可上，有业可就”的梦想。

1月6日，“聚力爱教梦，共享赢未来”师大爱教五周年庆典活动在华南师范大学东莞清溪教学点举行。五年来，师大爱教携手华南师范大学和其他高等院校，培养高素质教育人才，缓解了教育行业师资紧缺问题，为社会输送幼教师资5000余人，并且让贫困学子实现“有学可上，有业可就”的梦想。

广东省传统文化促进会名誉会长、中国素质教育学会名誉会长余鹏翔，全国公益之星李建辉博士，广东省传统文化促进会会长、广东省社会组织评估专家李世玉，雅典奥运会跆拳道冠军、中山大学教授罗微，师大爱教创始人刘毅，以及东莞市清溪镇人民政府宣教文体局徐康局长和相关机构负责人等500余名嘉宾出席了本次活动。李博士在大会致辞，祝贺爱教5周年取得的成绩，并强调继续把好事做好，教育是良心工程，一定要正知正觉，爱党爱国爱亲朋爱自己，以高度责任感搞好教育事业，一定要与习主席为首的党中央保持一致，学校，家庭，社会三结合把教育事业做到极致。

师大爱教创始人刘毅表示，创办爱教的初衷是想要创办一所没有围墙的大学，让家境贫困但志向远大的学子完成大学学业，做一名光荣的人民教师。2014年，为了实现这个梦想，为了改变学前教育师资紧缺的现状，为了让贫困学子实现大学梦，刘毅带领团队通过社会调查，与专家教授们摸索出理论和实践相结的“1321”学前教育师资培养新模式。在华南师范大学、东莞市教育局、清溪镇政府以及众多学校和幼儿园的多方合力下，爱教由此诞生。其中，师大爱教扶贫助学工程面向广东农村地区、边远贫困地区以及少数民族地区的贫困高中毕业生，通过“零”学费就读，让他们一边在幼儿园跟岗实践和任教，一边系统学习学前教育、心理学等多门学科专业知识，采用“专家面授、跟岗学习、实践培训、学校互访”等教学模式进行培养，由华师大专业师资团队执教。

在与华南师范大学合作中，至今已有两届毕业生共300余人，在读专科学生580人，本科生88人。师大爱教的学生，到各镇区幼儿园跟岗学习，解决了部分幼儿师资需求，得到了幼儿园举办者和园长们的首肯及好评。毕业后的学生大多数也留在珠三角地区继续发展，逐渐走向了幼儿园骨干教师和中层干部岗位，成为幼教行业的中坚力量。

当天还举行了师大爱教未来教育城开放月的启动仪式。师大爱教未来教育城设点在清溪镇人民政府投资创办的省一级公办学校一一清溪镇成人文化技术学校内，占地面积6800平方米，总建筑面积近9500平方米，是面积最大，项目最多，师资最强的教育培训城。旨在打造成为包括早期教育、青少年文化艺术教育、科技智能教育等多项目融合的教育综合体。

2018年11月15日，中共中央国务院颁布了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，提出了学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。刘毅介绍，未来将把师大爱教打造成为华南地区规模最大、服务最完善、功能最齐全的教育师资人力资源服务平台，并将在华南、华北、华中、华西、华东地区与各大师范院校深度合作，将师大爱教的教育教学及人才培养模式推向全国各地。