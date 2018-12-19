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考研倒计时，你准备好了吗？

2018-12-19 15:11 来源：人民日报海外版
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　　12月22日至23日，2019年全国硕士研究生招生考试即将开考。今年的考研有哪些新特点，考生们又做了怎样的准备？就此，本报进行了采访。

　　报考人数增加

　　根据公布的数据，今年，河北、湖北、辽宁、四川等省份的考研报名人数均突破10万，河南突破23万。截至10月31日网上报名结束时，全国考研报名总人数共计285万人，创历史新高。

　　数据显示，女生考研的人数占报名总人数的60%以上。除应届生以外，往届生的报考人数也在增加。

　　报考人数的增长，反映了更多的本科生愿意继续深造、提高学历，这也是就业环境的要求。准备参加考研的中国人民大学本科生王小平说：“现在社会对学历的要求普遍有提高。有些岗位特别注明要求研究生及以上学历。考研不仅是为了继续学习，也是给未来的就业增加砝码。”

　　报考类型多样

　　在报考类型上，专业型硕士受青睐。北京林业大学研究生院的官网显示，今年报考的考生中有2432名报考学术型硕士，4192名报考专业型硕士，后者的报名人数比前者多了近一倍。陕西科技大学官方数据显示，今年报考的学术型硕士的考生占总人数的45%，专业型硕士考生占总人数的55%，专业型硕士报名人数占绝大多数。

　　“专业型硕士的招生人数更多，相比学术型硕士，只需要2年时间就可以毕业。”今年报考了专业型硕士的李雯说，社会对专业型人才的需求量增大，所以越来越多的考生选择报考专业型硕士。

　　从2017年开始设立的非全日制硕士研究生也是很多考生的选择。非全日制学历的毕业证效力等同于全日制，这也使非全日制研究生的报考成为近几年的热门。“非全日制的授课方式，既可以获得学历，又不耽误自己的日常工作，可谓是一举两得。”已经参加工作的考生李丽说。

　　考生全力以赴

　　“‘考研党’寒冬里5点起床占座，每天只睡4个小时，一本书要背8遍”“考研压力大到哭”“考研女生室外背书，冷到结冰”……近来，各种关于考研的新闻，折射着学子们为梦想奋斗的拼搏精神。

　　“习惯了一个人去图书馆自习，习惯了一个人去空空荡荡的食堂吃饭，习惯了忍受考研过程中的寂寞。”夜里22时仍在楼道里背书的王可说，虽然考研过程很艰苦，但是一想到自己离心仪的学校又近了一步，心里就充满了力量，干劲儿十足。

　　考试不仅是知识的较量，更是身体素质、抗压能力、意志力等多方面的比拼。已经研究生二年级的张丹给学弟学妹们的建议是：“心态特别重要。在最后的阶段，希望考研的同学可以稳住自己，坚定目标，不轻言放弃！”

　　学校加油助力

　　在考生努力复习的同时，学校也在密切关注着他们的身心健康。

　　临近考研，考生们或多或少都有着一些焦虑情绪。“我最近老是失眠，闭上眼脑子里全是考研”“最近记忆力越来越不好了，单词总是记了就忘”“每天早出晚归的，用在学习上的时间也不少，怎么感觉没有记住多少呢？”针对这些问题，各大高校纷纷出台相关政策来积极应对。中国人民大学研究生会在校内网站上推送经验贴，给考生加油打气；河北师范大学开设了专门的考研自习室，使考生安心复习；山东大学请考研成功的同学，为大家线上答疑；厦门大学官方微博推送考研英语热词，帮助考生总结整理。

　　考研机构的专家名师也在最后时刻为考生送上冲刺的“宝典”。考研教育网政治科目教师肖秀荣说：“希望同学们力争作最好的自己，给2018年画上一个圆满的句号，奋斗本身就是一种幸福！”文都教育机构考研英语首席主讲教师何凯文说：“考研的最后时间，也是最为关键的一段，它不仅会影响到最后的结果，还会带给考研学生人生中最为宝贵的一笔财富，这笔财富就是‘成长’。”

编辑： 唐巧燕

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