国内外专家齐聚广外 共探国际移民研究

12月12日，由广东外语外贸大学与广东省民族宗教研究院主办，国际移民研究中心承办的第三届国际移民研究高峰论坛在广州举行。

第三届国际移民研究高峰论坛

南方网讯(记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳 李蔚)12月12日，由广东外语外贸大学与广东省民族宗教研究院主办，国际移民研究中心承办的第三届国际移民研究高峰论坛在广州举行。来自国内外50余位专家和学者参加本次论坛。

据介绍，本次论坛主题为“一带一路与国际移民”，主题报告涵盖了中国与非洲国家的合作、难民危机的欧洲应对、新加坡和美国的华人华侨，以及来华外国人的构成等。

中国原驻马达加斯加全权大使杨民从自己的驻非经历，介绍了中国一带一路建设在非洲已经取得的成果，包括建成亚吉铁路、亚吉跨境供水、亚布提新港等一系列基础民生工程。杨民表示，在未来中国通过在非洲的基础设施建设和产能合作项目，将进一步推动非洲国家工业化进程。

来自山东大学移民研究所的宋全成教授在欧洲研究的基础上，总结了德国应对难民危机的经验。来自美国洛杉矶加州大学的周敏教授对比分析了新加坡华人和美国华人的社会融入状况。在总量上两个国家华人数量相似，380万左右，但华人在新加坡是社会主流人群，在美国却是边缘人群。其原因除人口比例的不同之外，还与新加坡和美国的移民政策相关。

梁玉成教授对来华外国人的数量和构成进行长期的研究，建立了有1500外国人信息的数据库。从移民群体的形成来看，他的研究发现自发展中国家的外国人在来华目的上倾向于多种原因叠加，旅游、探亲等非经济目的与就业、经商等经济目的高度叠加，而来自发达国家外国人来华目的比较单一。从社会网络的角度，有多重来华目的的外国人倾向于建立多重社会网络，并且发挥了累积效应，带更多的外国人来华。最终，发展中国家会建立起与中国更紧密的联系。从城市的管理来看，外国人在中国是一种“大分散，小聚居”的分布模式，以北上广一线城市为主。以广州为例，近几年中国政府对外国人管理的规范化、程序化和制度化产生了明显的效果，外国人的居住越来越趋于分散，客观上的稀释效果使得外国人有更多的机会扩大社会网络，进而更好地适应中国社会。

据悉，国际移民研究中心是由广东外语外贸大学和广东省民族宗教研究院共同发起并成立的学术机构，是国家民族事务委员会民族理论政策研究基地，属于教育部备案建设的国别和区域研究中心。