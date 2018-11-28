看过来！这里有一场好玩到来了就舍不得走的亲子创客嘉年华

11月24日，孩教圈携手广州市第二少年宫在珠江新城华就路273号广州市第二少年宫201阶梯教室举办了“玩出创意·智创未来”小创客亲子嘉年华活动。

为推动创客STEAM教育在我国少年儿童中的普及，激发少年儿童学习创客STEAM的热情，启发他们的创客萌芽，提高其自主创新能力。11月24日，孩教圈携手广州市第二少年宫在珠江新城华就路273号广州市第二少年宫201阶梯教室举办了“玩出创意·智创未来”小创客亲子嘉年华活动。

本次活动设置了创客魔法秀、军事科技专区、酷炫化学游戏、机器人专区、无人机专区、3D打印艺术、创客尖端科技体验等七大创客专区，活动内容丰富，寓教于乐，吸引了逾百对5-12岁的亲子家庭到场体验，为大家献上了一场酷炫的创客盛宴，让我们来回顾一下现场的热闹气氛吧！

创客魔法秀

创客魔法秀专区为大家带来了精彩的空气大炮表演、大象牙膏、隐形墨水、金属探测器等精彩纷呈的表演，现场的高潮一浪高过一浪。

空气大炮表演

空气大炮表演中，在孩教圈小创客老师的指挥下，三位小朋友同心协力用力一拉，一圈圈圆环的烟雾从炮口中喷射而出，给现场增加了梦幻的“仙气”气氛，小朋友们都纷纷忍不住伸出手来想抓住这缭绕的云雾。

大象牙膏

接着，孩教圈小创客老师和小朋友们一起表演了大象牙膏。只见他们在双氧水中加入了少许酵母，然后再慢慢地加入了几滴洗洁精，当洗洁精接触到混合好的双氧水和酵母之后，产生了非常神奇的现象，泡沫瞬间就从瓶子里面喷涌而出。小朋友们都惊呼了起来。

隐形墨水

小朋友，你见过会隐形的墨水吗？接下来，就让我们一起来见识一下吧。本来还是一张什么都没有的白纸，但孩教圈创客老师在上面喷洒了几滴液体后，白纸上的字就缓缓地显示出来了。现场的小朋友们还在九宫格中找出4封密信，组合成了一个成语喲。

寻宝游戏

在寻宝游戏中，小朋友们巧妙地利用了能够快速检测到金属的金属探测器迅速地找出了隐藏在气球里面的宝物喲，小朋友们可都是英勇的小神探呢。

军事科技专区

在这里，小朋友们体验了二战时期的迫击炮，学会利用抛物线来投掷炮弹打击“敌人”；学会通过合理地计算力度和飞行角度来进行航模飞机比赛；还通过遥控来指挥坦克前进、空退、攻击、防守，歼灭敌军。通过军事专区的体验，进一步加强了小朋友们对军事科技的了解，增强他们的爱国情怀。

酷炫化学游戏

化学是科学的基础学科，在生活中无处不见。在酷炫化学游戏专区，老师和小朋友们一起开启了一场奇妙的化学启蒙之旅：浪漫的“冰雪奇缘”、会壮观绮丽的“会变色的瓶子”、神奇的热冰实验……老师还为大家讲解了这些实验的化学反应及原理，小朋友们和家长们都啧啧称奇。

机器人专区

在这里，小朋友近距离体验了循迹机器人的多种趣味玩法：自动巡线、超声波避障、歌曲演奏、红外遥控、灯光变色……酷炫的机器人活动深深地吸引了孩子们。 “哇，这个体验太酷了，我好想再玩一次！”一位刚体验完机器人的小朋友兴冲冲地跟后面排队的小朋友喊。

无人机专区

在无人机专区，小朋友利用编程对海陆空三栖无人机进行了操控。海陆空三栖无人机不但赋予了可编程的特性，还采用了模板化的设计，让它具备了可变性的能力，不仅可以在天上飞，还可以在地方跑，小朋友们都玩嗨了。

3D打印艺术

科技与艺术结合的3D打印，是将绘画与工程的有机结合，可以让创意与实践进一步的融合。在3D打印体验中，当小朋友们按住3D打印笔按钮时，材料就会从笔尖喷嘴处挤出，小朋友们可以在平面图上画出立体的图案，让小朋友们天马行空的创意跃然纸上。

创客尖端科技体验

太阳能风车、打靶游戏、星际城市、扫地机器人、磁悬浮装置、投石器、人体感应器、星空观测仪、风力车、水利车、陆战之王坦克等各式尖端的创客教具在这里一一为大家呈现，小朋友和家长们都纷纷前来参观，全方位地感受了创客的趣味性与科学性，了解STEAM及创客教育的起源与发展，感受科技的进步。

在小朋友和家长们的欢笑声下，本次孩教圈小创客亲子嘉年华活动圆满结束。通过本次活动可以充分激发孩子学创客、爱创客的热情，让爱好创客并有创新思维的孩子可以充分发挥自己的长处，同时也培养和锻炼了孩子们的动手能力、创新能力、自主创造力以及勇于实践的精神。