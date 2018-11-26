自考“放榜季”，尚德再推专场回馈学员

进入11月自考成绩的“放榜季”，为鼓励更多有需求的学员参加自考学习，国内领先的成人在线教育企业——尚德机构近日再推出“钻石奖学金”限量班型报班活动，将在11月底面向全体学员开放限时优惠。

进入11月自考成绩的“放榜季”，为鼓励更多有需求的学员参加自考学习，尚德机构近日再推出“钻石奖学金”限量班型报班活动，将在11月底面向2017年以前的咨询学员开放限时优惠。

据悉，“钻石奖学金班”，结合三大保险条款及三大AI智能模式，并新增“全额奖学金”、“尚学卡”、“职场加薪课”三大亮点来提升学习自驱力。“钻石奖学金班”“双11”期间开设了限时限量报班，学员纷纷表示肯定，屡次打破过往的班型报名的记录：全天24小时马拉松式接到学员报名，平均每分钟就有一位学员成功报读钻石班，刷新最快最多人次报名班型的记录。配合钻石班型送出的《83节职场课：升职加薪之路，独家定制逆袭指南》，更是达到历史峰值，当天总计送出了20多万节职场课程。

“钻石奖学金班”屡创佳绩的背后，证实了尚德机构深度洞察用户需求，并以此作为产品及服务的重要依据。该班型深受学员认可，但在“双11”期间限量招满了名额，因此许多学生错失了报名机会并在“双11”后仍在问询。因此，为了使更多学员受益并鼓励学习，尚德机构将在11月底再度开启“钻石奖学金班”限量报班活动，并以限时特惠的形式回馈学员。

“原本‘钻石奖学金班’不是常规招生的自考班型，但因为受到学员热烈追捧，在‘双11’期间也证实了它的优质，为了回馈用户，我们决定在月底继续为‘钻石奖学金班’招生，福利更多学子，也希望以此鼓励更多的同学报考自考学习。”尚德机构产品负责人说。

尚德机构将十五年的培训经验，以及对学员学习行为的大数据分析，融入在“钻石奖学金班”的设计中，由于洞察到学员学习碎片化的特点，以及缺少督促，容易消耗学习激情，所以特别设置了“全额奖学金”的鼓励机制。为满足条件并自考成绩优异的学员颁发全额奖学金；提供与中国电信联合发行的“尚学卡”，以每月近百话费的形式作为补贴奖学金；上线“尚德伴你学”小程序，通过课程提醒等功能督促学员学习。这些措施从内到外包围学员的学习过程，有效提升了学员学习的自驱力。据了解，“尚德伴你学”小程序在仅上线一周的基础上，小程序听课打开率就比APP要高10%左右，由此可见，学员的自驱力可以通过多种方式进行提升。

除了“唤醒”学员激发学习动力之外，增强学习场景也能保持学员的高效学习状态。技术的发展，给教学提供了电子产品工具，比如多媒体取代了黑板板书，电子笔记取代了手写录入，可实物的仪式感却是很难被虚拟线上场景所替代的。为了增强学员在线学习的仪式感，尚德机构在“钻石奖学金班”中提供了纸质版的书籍，满足学员不同的学习习惯。

在用户为王的时代，用户是企业的立业之本。作为以打造“中国新锐互联网大学”为目标的在线教育企业，尚德机构更是时刻把用户价值放在首位，在产品研发、服务优化等方面皆以用户价值为导向。此次便是因为深刻洞察到用户对“钻石奖学金班”的需求量大，便再次开设招生优惠专场，希望惠及更多用户。