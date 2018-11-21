保利和乐教育（广州）与孩教圈携手打造儿童创客STEAM教育平台

11月20日，保利和乐教育和广州孩教圈信息科技股份有限公司正式签订战略合作协议，旨在让更多孩子接受国际化的创客STEAM教育理念，培养孩子的创新思维，启发孩子的创客萌芽。

自2016年国家教育部印发的《教育信息化“十三五”规划》通知中要求：“有条件的地区要积极探索信息技术在“众创空间”、跨学科学习（STEAM教育）、创客教育等新的教育模式中的应用”以来，创客STEAM教育已成为最热门的教育话题之一。2018年10月，习近平总书记在人工智能发展现状和趋势的第九次集体学习中强调：“要加强人工智能在教育、医疗卫生、体育、住房等领域的深度应用，进一步推动我国新一代人工智能的健康发展，”进一步推动了我国创客教育深度发展。

11月20日，保利和乐教育和广州孩教圈信息科技股份有限公司（以下简称孩教圈）正式签订战略合作协议，旨在让更多孩子接受国际化的创客STEAM教育理念，培养孩子的创新思维，启发孩子的创客萌芽。基于本次战略合作，双方将就孩教圈小创客STEAM课程、《现代育儿》期刊、华南师范大学知名学前教育专家团队指导等方面进行合作。保利和乐教育和孩教圈希望通过强强联合，发挥各自的专业优势，实现共创双赢的全新局面。

保利和乐教育广州公司总经理王凯、副总经理张基辉、总园长严雪，孩教圈董事长叶生、副总经理吴傲冰、创客事业部总经理朱博文、客户总监李静芳、总裁助理吴晓银等相关领导，华南师范大学教育科学学院教授袁爱玲、广东区域各园长、幼教专业人士以及各大主流媒体亲临签约现场，共同见证了这个重要时刻。

保利和乐教育广州公司总经理王凯致辞

签约仪式现场，保利和乐教育广州公司总经理王凯发表讲话，他在讲话中提到保利和乐教育是保利发展集团旗下以青少年儿童艺术培养与启蒙教育为主营业务，致力于为0-18岁青少年儿童提供一站式的综合素质教育平台。保利和乐教育一直坚持为学龄前儿童提供一流的学习环境和中西方文化艺术教育精髓，培养孩子独立、健全、乐观的核心人格。本次保利和乐教育将通过和孩教圈战略合作，引进国际化的儿童创新教育内容和儿童创客STEAM课程，通过强强联合，共同提高保利和乐教育学龄前儿童的综合素质，培养他们的民族文化精神，使其具备良好的国际竞争力。未来，保利和乐教育将携手孩教圈，为共同促进中国儿童创新教育的发展而努力。

孩教圈董事长叶生致辞

孩教圈董事长叶生在签约仪式讲话中提到孩教圈作为一家高科技教育企业，一直坚持以科技创新赋能教育，以爱心陪伴孩子成长为理念，致力于为孩子提供高品质的儿童创新教育内容，自主研发了一套真正适合3-16岁中国儿童学习的创客STEAM课程。叶生希望通过和保利和乐教育的战略合作，可以借助保利集团大平台，将国际化的创客STEAM课程传播到全国，为国家培养更多有创造力、有创新思维的人才。未来，叶生表示将紧抓人工智能的发展机遇，将人工智能AI等新兴技术与儿童创客STEAM教育相结合，为孩子提供更优质、更与时俱进的创客STEAM学习内容，使他们能够更好地适应未来国际化竞争。

双方代表进行签约

随后，在众多媒体及各界嘉宾的共同见证下，保利和乐教育广州公司总经理王凯和孩教圈董事长叶生分别代表双方在合作协议上签字，标志着双方全方位合作正式开启。

华南师范大学教育科学学院教授袁爱玲：《创造型人才的早期培养》

签约仪式结束后，华南师范大学教育科学学院教授、孩教圈专家顾问袁爱玲为现场的各位来宾带来了《创造型人才的早期培养》主题演讲。在演讲中袁教授提出了“当代教育的核心目标是培养创造型人才”的核心观点，并从创造型人才所具备的四个特征：认知特征、社会性特征、动力特征、人格特征等方面阐述了我们如何通过早期教育来培养幼儿的创造力。

据悉，孩教圈创客STEAM课程理论依据来源于袁爱玲教授专家团队独家授权的“学前创造教育”理论为依据，孩教圈创客STEAM课程以培养3-16岁儿童的创造力为核心，将科技、科学、工程、数学、艺术及传统文化等学科相结合，真正实现跨学科的学习模式，让孩子在“科技+玩具”的趣味主题活动中提高自主创造力和创新思维。

会议在袁爱玲教授的精彩授课后顺利结束，双方表示将以此次战略合作为契机，整合资源、深度合作，共同为促进我国儿童创新教育繁荣发展而努力，将国际化的儿童创客STEAM课程传播给更多孩子，为中国创新强国培养创造型人才。