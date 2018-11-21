艺术实验项目《一一》展出

本次展览是一次艺术、教育、公益的跨界，将继续在道禾广州幼儿园展出至12月8日。

南方网讯（记者 杨智明）11月17日下午，道禾幼儿园迎来了落户广州后的首个实验艺术展《一一》。本次展览由广州前后文化出品、道禾教育主办、著名艺术评论家姜俊策展。前后文化签约艺术家周巍以一名父亲和艺术家的双重角色，围绕展览主题创作了系列作品，获得了国内外艺术、教育两个专业领域的广泛关注。

前后文化黄婉菁、艺术家周巍、策展人姜俊

《时间的肖像·一岁》

本次在“道禾-广州”幼儿园和三代塾举行的当代艺术家周巍的艺术实验项目，致力于用当代艺术的手段重新关注儿童的教养、人性的形塑。展览通过剧场的方式，在多媒体的帮助下呈现。

舞者表演现场

记者发现，舞蹈教室被转化为白色的微型风景——枯山水。它由幼儿园以及各位儿童家长募捐的道具组织构成，巨大的镜子使得白色的风景获得了一个空间延伸的镜像。由舞蹈教室构成的枯山水同时也是一个行为表演的现场。一位一身白衣的专业舞者在其中翩翩起舞，她的表演试图展示一种过程——从既定的舞蹈框架中慢慢摆脱出来，从而获得非程式化的肢体行为。

《积木》

据了解，艺术家收集了非常多不同时代的老家具，包括在地幼儿园自身特制的家具。每一件家具都有自己的历史，它们按照不同的特殊需求被制作出来，它们被重新构筑、移植、嫁接在一起，形成了一个非功能性的装置。当它被放入幼儿园，在儿童的参与中就顺理成章地成为了特殊的剧场、游乐场，并和整个幼儿园空间融为一体。

气球作为儿童都非常喜欢的玩具之一，铝膜氢气气球刚刚买回来的时候是饱满而有力量的，随着时间慢慢开始泄漏，从向上升到逐渐降落。这一作品是艺术家和蝴蝶助学团的合作。他们一起深入贵州的山区，探望需要帮助的孤贫儿童 ，每一位儿童书写了一张小小的卡片，用细绳吊在每个向上升起的气球。艺术家正是通过气球的意向来挪用《7000颗橡树》的理念，希望参与者可以加入到共同的扶助项目中去。

本次展览是一次艺术、教育、公益的跨界，将继续在道禾幼儿园展出至12月8日。展览期间，还将举办艺术教育说明会专场、艺术作品解读会专场以及蝴蝶助学公益义卖活动等。