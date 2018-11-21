第四届“诗词中国”传统诗词创作大赛启动，11月26日开始报名

11月20日，第四届“诗词中国”传统诗词创作大赛在暨南大学举办了启动仪式。本届大赛由中国出版集团、中央广播电视总台、中华书局、中华诗词学会、中华诗词研究院共同主办，由中国移动通信集团、暨南大学、广东中华诗词学会协办。

11月20日，第四届“诗词中国”传统诗词创作大赛在暨南大学举办了启动仪式。本届大赛由中国出版集团、中央广播电视总台、中华书局、中华诗词学会、中华诗词研究院共同主办，由中国移动通信集团、暨南大学、广东中华诗词学会协办。据了解，本届“诗词中国”将分为“绝句”“律诗”“词”“古风”四个组别，从11月26日起，广大诗词爱好者可通过大赛官网www.shicizhongguo.cn,“诗词中国”手机客户端和“诗词中国”微信公众号（微信号：shicizg）进行注册和投稿。

中国出版传媒股份有限公司副总经理孙月沐表示，“诗词中国”传统诗词创作大赛从2012年开始至今已成功举办三届，共收到当代人的原创传统诗词投稿37万余篇。大赛以“激发民间诗性，唤醒生命诗意”为宗旨，鼓励人们将古典诗词的表现形式与现实生活的题材内容相结合。2017年12月，第三届“诗词中国”挑战吉尼斯世界纪录成功，荣膺“最大规模的诗词竞赛”称号。

暨南大学校长宋献中表示，此次与“诗词中国”的合作，希望能够吸引更多的海内外中华儿女传承中华文化，凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力，在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史征程中做出新的更大的贡献。

在启动仪式上，中华诗词学会会长郑欣淼表示，诗词是文化传承的一种形式，是中国人的自觉追求，中国古典诗歌中所包含的和平、共赢、自由的精神，是与当代中国的提倡的发展理念高度一致的。郑欣淼说，写诗是人的天性，是中华民族的情感寄托。目前，我们的社会越来越需要人文素养，学习创作传统诗词是培养人文素养的很好方式。对于创作的原则，郑欣淼表示，传统诗词创作，格律是必不可少的一部分，如果没有格律，传统诗词将不复存在。在用韵方面，他支持新韵和旧韵并行，“因为韵是在不断变化的。但从根本上说，传统诗词是具有文言性的，最重要的特点就是‘雅’，也就是要符合传统诗词的审美价值。”郑欣淼说。

此外，在启动仪式上，中国出版集团“诗词中国”组委会主任包岩女士，将“诗词中国诗词创作研学基地”铜牌授予了暨南大学。