第三届华文教育国际学术研讨会在暨大华文学院举行

11月17日，第三届华文教育国际学术研讨会在暨南大学华文学院举行，本次研讨会主题为“世界华文教育的同一性与差异性”。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/李洁麟）11月17日，第三届华文教育国际学术研讨会在暨南大学华文学院举行，本次研讨会主题为“世界华文教育的同一性与差异性”，来自美国、加拿大、新加坡、韩国、日本、泰国、越南等多个国家和港澳台地区的专家、学者共140余人参会。研讨会设有三场特邀学术报告及十六组分组报告，并在开幕式前特设华文教育工作坊，来自海内外专家学者共同为新时代世界华文教育的发展把脉。

研讨会现场

暨南大学党委副书记夏泉教授在致辞中简要介绍了暨南大学的华文教育工作。在“一带一路”倡议下，中国与沿线国家的经贸往来更密切，在社会文化领域的接触也更频繁，语言和文化作为不同国家和民族间交流的桥梁，赋予了世界华文教育新的时代内涵。他指出学习和了解中国的语言和文化，既是海外华人的“根、魂、梦”，也成为越来越多外国朋友外语学习的重要选项。新时代的华文教育作为文化枢纽，扮演了日益重要的角色，成为海外华侨华人及其华裔子女、外国朋友了解中国和中华传统文化的重要途径。

据介绍，暨南大学华文学院在65周年院庆之际主办本次国际学术研讨会，探讨世界华文教育的同一性，华裔与非华裔汉语教育的差异性，华文教育的国别或地域差异，以及特定条件下华文教育各要素，如对象、目的、师资、教材、教法、手段、方式、测试、管理等的差异性等，对推进新时代世界华文教育工作的发展，为中华优秀传统文化的传播奠定了学术研究基础。

据悉，华文教育国际学术研讨会是暨南大学华文学院和华侨大学华文学院联合举办的学术会议，在海内外华文教育界享有较高学术声誉。第一届和第二届华文教育研讨会分别于2013年及2015年召开。