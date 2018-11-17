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精心组织，专业指导，广外招聘会为毕业生提供高质量岗位

2018-11-17 18:46 来源：南方网
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11月17日，由广东省教育厅主办，广东外语外贸大学承办的广东省2019届高校毕业生就业供需见面活动（一带一路人才暨外语外贸管理类专场）在广外北校区田径运动场举行。

精心组织,为毕业生提供更多高质量就业岗位

当天供需见面活动吸引了两百多家用人单位来校揽才，其中包括高新科技类企业53家，教育机构21家。参会用人单位包括南方航空、招商证券、比亚迪、捷普电子、苏宁易购、神州优车、宁波银行深圳分行、中铁物资集团港澳有限公司和广外外校等等。当天参会单位共提供各类就业岗位5000余个，涉及外语、外贸、经济、管理、计算机、营销、教育、法学、新闻、广告等专业，吸引了全国各大高校的毕业生前来求职应聘。

周密部署，确保招聘会成功顺利举办

为扎实做好本次供需见面活动的组织工作和安保工作，广外成立了毕业生供需见面活动领导小组，领导小组下设六个工作小组，并在现场设置了总指挥部及安保服务、医疗服务、综合服务等站点，布置了充足的流动安保力量，确保供需见面活动的顺利举行。学校对每一家用人单位的资质进行了严格的资格审查，确保招聘职位真实有效，切实保障应聘学生权益。现场宣传展板等公共地点均提供本场招聘信息汇总二维码，轻松一扫即可获知用人单位招聘岗位的详细信息。

专业指导，科学引导毕业生就业创业

本场活动专门设置“应征入伍政策咨询”“基层就业政策咨询”“就业咨询”“创业咨询”“简历修改”等内容丰富的功能区；在场内设置“到西部去，到基层去，到中小微企业去，到祖国最需要的地方建功立业”“创新引领创业，创业带动就业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量”等宣传引导标语；并邀请经验丰富的专业老师和第三方专业机构，为求职学生提供基层就业咨询和就业、创业、免费简历修改指导等。

贴心服务，温暖参会用人单位和毕业生

考虑到活动持续时间较长，学校在供需见面活动现场专门设置“求职学生休息区”，贴心地为学生提供免费秋冬饮品；该功能区紧邻校内生活超市、文印服务中心，也为学生购买食品和修改、打印资料提供了便利。

据悉，广东外语外贸大学2019届本科毕业生4895人，研究生毕业生1138人。学校重视对毕业生的就业指导服务工作，从五个“着力”奋力推进新时代的就业工作，即着力引导毕业生向国家战略需求岗位就业、着力创造更多高质量就业机会、着力提升毕业生面向多变未来的就业竞争力、着力促进重点群体就业创业、着力加强全方位精准化就业服务。2018年9月至今，学校已组织用人单位专场宣讲会170多场，通过宣讲会和就业信息网为毕业生提供就业岗位近2万个。

编辑： 唐巧燕

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