爱心零距离 暖心传天下——“洋洋公益 为爱随行”公益活动助力梦想发芽

2018年11月1日，广州日报大洋网“洋洋公益·边远山区学校公益行”携手碧桂园集团广清区域、广州市红十字会医院、温氏生鲜等多家爱心单位及五组热心公益的社会家庭一同走进惠州市龙门县，为当地的横槎小学送去温暖与关怀。

2018年11月1日，广州日报大洋网“洋洋公益·边远山区学校公益行”携手碧桂园集团广清区域、广州市红十字会医院、温氏生鲜等多家爱心单位及五组热心公益的社会家庭一同走进惠州市龙门县，为当地的横槎小学送去温暖与关怀。

横槎小学地处偏远，基础设施落后，教学物资匮乏，学校规模极小，学校全体教职工仅6人，学生62人。自2005年办学布局调整后，原本的六年制完全小学办学模式调整为只办一至三年级的模式，并附设幼儿班。

在捐赠仪式上，洋洋公益团队为横槎小学的师生们送上篮球、足球、羽毛球、作业本、铅笔、橡皮檫、文具盒、打印机等文体用品和教学用具，以及大米、腊肠等生活物资。孩子们满怀感激地接受了洋洋公益团队送上的爱心捐赠品，有的孩子眼中更是饱含泪花。横槎小学谢校长代表学校对爱心团队一行表示感谢，并将锦旗和学生用心勾勒的美术作品回赠给碧桂园集团广清区域、广州日报大洋网等爱心代表。

深耕本土市场近二十年的碧桂园集团广清区域，不忘初心，践行“对人好，对社会好”的企业精神，不断践行公益理念，助力精准扶贫，全面推进产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫及党建扶贫工作，助力英德78个村“一年脱贫，三年振兴”，在兴国落地苗木基地、农业基地、凤凰优选、技能培训、党建结对共建帮扶等多个项目。在此次活动中，碧桂园集团广清区域爱心代表吴猛在致辞中表示：“今后，我们仍将继续关注中国公益事业发展，提升社会责任感，弘扬公益精神，努力回馈社会。”

龙门县是中国现代民间绘画画乡，以“龙门农民画”著称。就读于龙门县横槎小学的学生，因学校基础设施落后，教学物资匮乏，无法开展相关的农民画艺术课程。为了帮助孩子们通过绘画感受自然生态与乡村生活之美，传承民间绘画艺术，洋洋公益团队中来自“德艺轩”美术培训机构的彭小利老师开展“创意绘画·神秘的海洋世界”美术小课堂，结合海洋中形态各异的生物，声情并茂地讲授素描、水彩等绘画知识，让孩子们感受绘画艺术的乐趣。

一向奉行“人道、博爱、奉献”精神的综合性“三级甲等”医院——广州市红十字会医院为了给孩子们快乐的成长提供健康保障，特别安排妇儿科朱波医生给学校的孩子们开展了一堂别开生面的“我的身体我了解”健康成长主题讲座。课堂上，朱波医生用精致的图片和生动的语言给孩子们讲述了关于身体健康方面的知识。孩子们的积极性很快就被医生带动起来，他们纷纷举手，主动回答医生提问的问题。在课堂的最后，医生还给孩子们布置了一项特殊的作业——回家拥抱一下自己的爸爸妈妈，让孩子们学会主动表达自己对父母的爱。

播种希望的幼苗，为绿色公益助力。在“爱心植树林”活动环节，孩子们懂事地帮公益团队夯土、扶树苗、浇水，一起种下代表爱心的树苗，也让这份温暖通过爱心树苗继续传递下去。下午课间活动时，孩子们拿着崭新的篮球、足球、跳绳，欢快地同小伙伴一起玩耍，欢笑声瞬间洋溢在校园里。

当洋洋公益团队准备动身离去时，孩子们不约而同地走出校门，眼神中透露着一股不舍。在谢校长和学校老师们的带领下，孩子们挥手向洋洋公益团队告别，“叔叔阿姨再见！”“谢谢叔叔阿姨！”……一句句感谢的话语从孩子们口中道出，他们用自己的言行向洋洋公益团队表达了内心的感激和谢意。

爱心零距离，暖心传天下，2018“洋洋公益·边远山区学校公益行”形成线上线下互动，带动社会各界共同参与爱心公益，持续关注贫困山区儿童教育成长，此次活动得到了碧桂园集团广清区域、温氏生鲜等爱心企业的大力支持。广州日报大洋网运营事业部总经理李晓琴表示：“作为华南地区权威媒体，广州日报大洋网一直关心教育事业，打造“念师恩·感谢有你”教师节公益系列活动已有十个年头。今后，我们将一如既往的向社会发起呼吁，让社会上更多的爱心企业加入到我们洋洋公益计划，帮助山区的孩子筑梦、圆梦。”本次活动，也为2018年“念师恩·感谢有你”教师节系列活动画上一个圆满的句号。

“我想要成为一名医生”、“我想当老师，把知识教给更多的小朋友”……一个个童真而坚定的梦想从孩子们笑容里渐渐绽放，他们对学习、健康生活的渴望令人动容。希望未来能有更多具有社会责任感的企业加入到关注边远山区学校及少年儿童健康成长的队伍中来，为保障他们的身心健康成长贡献力量。