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国防教育特色课程“兵机灵特战小兵”活动成功举办

2018-11-05 14:20 来源：南方网
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11月2日上午，陆军特种作战学院广州幼儿园红旗招展，“兵营”气氛浓烈。“兵机灵·特战小兵”开营活动在陆军特种作战学院广州幼儿园正式启动，陆军特种作战学院陈教授、天河区学前教育指导中心关主任、钟老师以及近100所幼儿园老师应邀参加了该活动。

首先，黄园长代表陆军特种作战学院广州幼儿园致辞，她说“少年强则国强，此次活动旨在让国防教育有机渗透到幼儿成长过程中，培养孩子积极进取、勇敢坚强的优良品质，让爱国主义在孩子心中萌芽”。随后，陈教授对特战小兵开营活动表示祝贺，他说：“孩子是祖国的未来，是强军梦的后生力量，通过特战游戏的体验，能让孩子更好的成长强大起来”。

接着，活动举行了庄严的升国旗仪式和开营授旗；在特战小兵技能展示环节，小朋友们在教官老师的指引下，手持“冲锋枪”，被打扮成“特战队员”，个个英姿飒爽，让围观家长兴奋不已，纷纷按动快门，留下一个个精彩的瞬间。

我宣布：“兵机灵·特战小兵”开营活动正式开始，随着黄园长一声令下，小特战队员个个欢呼雀跃，他们在教官带领下开展“幼儿军事文化游戏体验活动”，体验“兵机灵”国防教育特色课程带来的乐趣。其中，翻越高墙、特战力量、夺宝奇兵等项目特别受孩子的喜爱，结束了久久还不愿意走开。

据了解，陆军特种作战学院广州幼儿园是广州一家较为重视“国防教育特色课程”幼儿园，该园黄园长介绍说，我们陆军特种作战学院很多孩子都是军人家庭的，该课程针对性强，特战游戏活动效果好，对锻炼少年儿童吃苦耐劳素质，团队合作精神挺好的，家长们也十分赞成。

家长们普遍认为，现在生活好了，当父母的都舍不得孩子吃苦，如果过分溺爱小孩，对孩子成长反而不好，现在很多孩子抗压能力差，遇事勇气不足，多是给惯出来的，也与缺少这种特战营式课程锻炼有关，希望今后幼儿园多开展这样的活动。

在活动过程中，关主任仔细地观看了每一个特战项目，对项目的效果给予肯定并提出了宝贵的意见。她表示：希望国防教育从娃娃抓起，从小培育儿童的国防意识和爱国主义道德观念，更好的锻炼孩子勇敢坚强的品质情操。

负责执行此次活动课程的兵粮有种(广州)体育运动有限公司的徐总教官介绍：他们针对少年儿童特点新开发的“国防教育特色课程”，已通过专家认定；他们参与的“军战身心适应力训练系统”曾获得全军教学成果奖。他们计划在中、小学校内结合国防教育大力开展此项特色课程，从小培养中华民族勇敢顽强、自强不息的精神，为国防教育贡献力量。

编辑： 唐巧燕

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