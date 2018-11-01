南洋理工学院设“简历门诊” 助毕业生“码上”找工作

10月31日，南洋理工学院2019届毕业生预就业校园招聘会举行，本次招聘会吸引了格力、阿里巴巴、广发银行等200余家用人单位，为毕业生提供7000多个岗位，涉及文员、营销、机电、建筑、国贸、电商、计算机、物流等行业，基本覆盖该校各个专业。

10月31日，南洋理工学院2019届毕业生预就业校园招聘会举行，本次招聘会吸引了格力、阿里巴巴、广发银行等200余家用人单位，为毕业生提供7000多个岗位，涉及文员、营销、机电、建筑、国贸、电商、计算机、物流等行业，基本覆盖该校各个专业。今年南洋理工学院联合嘟嘟校招网特设“简历门诊”咨询服务点，由职业指导专家在会前与现场“坐诊”，为学生的简历“把脉”。

专设“简历门诊”，为学生简历“把脉”

记者了解到，招聘会前2天，学校创新创业学院联合嘟嘟校招网设立专门的服务点，组织职业指导专家到校现场咨询。在“简历门诊”服务点，指导老师现场“把脉”，对学生简历中存在的格式混乱、内容太繁杂、重点不突出等的问题进行“诊断”，并结合学生的求职目标、兴趣爱好等因素提供指导。

咨询服务持续到招聘会当天，吸引了不少学生前来“求医问诊”。不少同学表示，指导老师确实帮自己诊断出了不少简历中的“隐疾”，信息工程学院16级的林同学说到：“专业的建议能够帮助自己增加求职的信心。”

扫码投简历，助毕业生“码上”找工作

用手机扫一扫企业二维码，就可以随时随地投递简历。本次预就业校园招聘会，学校发挥“互联网+就业”的优势，运用新媒体技术，启动企业、学校和学生共享的就业网络服务平台，效果良好。

现场单位的招聘计划、招聘要求、薪资待遇等信息，通过网络生成一个二维码。求职者通过现场扫描二维码，即可查看招聘信息并提交电子简历。这种“码上”找工作的新潮招聘模式既便捷且简洁，打破了时间与空间的限制，有利于学生与用人单位精准对接，实现精准就业。

此外，嘟嘟校招网还为此次招聘会提供了校、企、生三方资源共享的网络平台，三方联动进一步促精准就业。

招聘会搭台，校企合作唱戏

据介绍，此次招聘会共收到700余家企业发出的参会意向，学校综合考虑2019届毕业生人数、所学专业及求职意向，选择了其中200多家企业参会，共提供7000多个专业对口岗位，确保吸纳高质量的企业进入校园招聘。与此同时，招聘会也得到了校企合作企业及校友创办企业的积极响应，共有50家校企合作单位和11家校友企业参会。招聘会前，已有100多家企业表达了开展校园宣讲的意愿。

今年以来，南洋理工学院深入推进“多平台、阶梯式”工学交替人才培养模式改革，教学改革成效突出，引起了社会的广泛关注。参与此次招聘会的不少企业了解到该校在教育教学上的创新举措与良好的发展势头，纷纷表达了与该校开展深入合作的意向。有鉴于此，学校组织了各二级学院安排校企合作专员及所有教研室主任，现场与企业对接。招聘会上，不少企业与各二级学院充分沟通，双方就校企合作各项事宜进行洽谈。

值得一提的是，学校人力资源专业同学也将本次招聘会当作“招聘实践”教学的现场，全程参与会务服务工作。