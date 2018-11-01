广东海洋大学寸金学院高基数据统计工作获省教育厅表扬

10月22日-26日，全省166所高校和有关研究生培养单位的统计工作人员齐集湛江，参加省教育厅开展的2018/2019学年广东省教育信息平台高等教育统计数据采集和审核工作在湛江市圆满结束。

10月22日-26日，全省166所高校和有关研究生培养单位的统计工作人员齐集湛江，参加省教育厅开展的2018/2019学年广东省教育信息平台高等教育统计数据采集和审核工作在湛江市圆满结束。广东海洋大学寸金学院何春林院长担任2018年数据审核工作专家组组长，梁仍扬、冯浩正老师作为专家组成员与全省21位专家一同开展数据收集、审核、汇总等相关工作。同时，广东海洋大学寸金学院也派出工作组参与协助省教育厅进行会务工作。

26日，为期5天的高基数据统计工作顺利结束，省教育厅在湛江举行了2018/2019学年广东省教育信息平台高等教育统计数据采集和审核工作总结会。广东省教育厅发展规划处陈红丽副处长、魏天翔科长、丁丽梅老师，湛江寸金教育集团执行总裁沈磊，广东海洋大学寸金学院副院长黄海晶以及全省各高校统计工作人员出席会议。会议由魏天翔科长主持。

会上，黄海晶副院长代表审核专家组组长、广东海洋大学寸金学院何春林院长向在本次高基数据审评工作中付出辛勤劳动的各位专家同仁表示感谢，并分享了广东海洋大学寸金学院统计工作的经验。黄海晶副院长表示，广东海洋大学寸金学院高度重视高等教育统计工作，成立了统计工作领导小组，建立数据台账，并召开校内数据评审会对数据进行严格审核。学院将数据统计工作经费列入年度经费预算，注重加强教育统计队伍建设，为做好学院的统计工作提供了良好的保障。在发言中，黄海晶副院长还向省厅领导和广大高校同仁介绍了广东海洋大学寸金学院的基本办学情况与近年来的办学成果。

教育厅发展规划处丁丽梅老师针对本次审计工作中存在的问题进行发言，丁老师指出了各高校在审计工作中存在的共性错误，分类提除了整改要求，指出各高校要认真对待接下来的后续工作。

教育厅发展规划处陈红丽副处长发表讲话。她代表广东省教育厅感谢了广东海洋大学寸金学院对本次评审工作的大力支持，感谢了审核专家组的付出与全省各高校的配合，对部分高校出色的统计工作点名进行了表扬。广东海洋大学寸金学院因统计工作部署周密、数据严谨准确，成为受表扬的高校之一。

陈红丽副处长向参会人员提出了五点工作意见：一要加强学习，进一步提高高校教育事业统计数据质量。二要加强领导，保障统计工作的基础建设，打造高水平的统计干部队伍。三要强化落实，扎实高效做好本年度教育统计后续相关工作。四要分析预警，提供决策依据，增强教育统计分析的时效性、针对性和实用性。五要总结工作亮点，提炼实践经验和改革创新实例。