感悟文化、诠释传统，《国学少儿剧》明年1月正式开播！

广东广播电视台现代教育频道重磅打造面向华南地区所有中小学生的专业节目《国学少儿剧》，该栏目将于2019年1月6日正式在广东广播电视台现代教育频道开播，每周日10：50--11:00播出，每期一剧，全年52期。

关注“孩子们的成长”，展示“孩子们的才艺”，为加深才艺情感与孩子们的心灵沟通，尊重少儿，引导青少年，让德育剧深入人心，广东广播电视台现代教育频道重磅打造面向华南地区所有中小学生的专业节目《国学少儿剧》，该栏目将于2019年1月6日正式在广东广播电视台现代教育频道开播，每周日10：50--11:00播出，每期一剧，全年52期。

据介绍，《国学少儿剧》栏目以学国学、行国学；悟国学、弘国学；以国学典故、成语故事为素材进行改编成全新的古装少儿剧，以情景再现的形式，让孩子们身临其境理解孝道文化和礼仪知识，旨在让孩子们在表演的同时感受到中国传统文化的魅力，提高自身的素质和修养。！

《国学少儿剧》栏目总导演刘九海告诉记者，该栏目力求在传统二十四孝的基础上，以现代的艺术视角去演绎，让孩子们加强国学“孝、德、智、美”的实践，了解国学，爱上国学，从而培养良好的艺术天分、审美趣味和文化修养。

据悉，《国学少儿剧》是通过大众喜闻乐见的表演手法，了解经典，感受中华优秀传统文化的博大精深，有助于激发孩子学习国学的热情，树立牢固的核心价值观、正确的人生观，让孩子们感悟文化、诠释传统、展现自我，争取办成在全国具有国学教育意义及影响力的少儿专业节目。