助推脱贫攻坚 天晟源环保赴甘孜州石渠县开展捐赠活动

扶贫助困，就是要帮助弱势群体，孤寡老人是我们社会群体中最需要关怀、帮助的一部分。妥善解决农村孤寡老人的生产生活，使老人们老有所养，病有所医，安度晚年，这是构建和谐社会的需要。

四川新闻网讯（记者 郭晓彤 摄影报道） 在全国上下深入贯彻落实党的十九大精神和全面开展脱贫攻坚奔小康的热潮中，近日，四川省天晟源环保股份有限公司副总经理朱华、天晟源公司的检测事业部经理周磊，以及片区业务负责人刘汉林一行6人，来到甘孜藏族自治州石渠县长须干玛乡，开展针对藏区儿童、贫困学生和孤寡老人的爱心帮扶活动。

四川新闻网记者了解到，石渠县是四川省最偏远、交通最不方便的县之一。长须干玛乡位于石渠县的东北部，与青海达日、四川色达、甘孜、德格交界。全乡平均海拔4000余米，属高原纯牧区，产业结构较为单一，贫困率较高。近年来，随着石渠县脱贫攻坚工作的深入推进，长须干玛乡道路交通、基础设施等不断完善，牧民群众居住及生活条件大幅改善，村容村貌不断提升，但是恶劣的自然环境，落后的生产、生活方式和较为单一的产业结构依旧制约着全乡脱贫奔康的步伐。

2011年，石渠县与天晟源环保建立了业务合作关系，多年来，天晟源环保克服低温冰冻、高寒缺氧、道路不通、通讯不畅、生活物资不便等困难，为石渠县的县域生态环境质量监测作出了卓越的贡献，今年更是派出精兵强将参加石渠县第二次全国污染源普查工作，确保该项工作顺利推进。作为一个有担当的国有控股企业，天晟源环保一直用自己的方式助力脱贫攻坚事业。恰逢全国扶贫日来临，石渠县环保局、县畜牧科技局、长须干玛乡党委政府与天晟源环保共同策划、筹备了这次扶贫公益活动。

少年智则国智，少年强则国强，教育是最强有力的武器。在地处偏远、条件艰苦、教育资源匮乏的石渠县长须干玛乡，改善物质条件，提高当地儿童入学率，是最直接、最有效、最可持续的扶贫。此次帮扶活动中，天晟源环保为长须干玛乡300余名小学生定制防寒保暖的校服，为教职工准备毛毯，为学校购置电脑等物资设备。“扶贫先扶智，治贫先治愚”，天晟源环保希望通过教育精准扶贫，助力石渠县脱贫攻坚事业。

扶贫助困，就是要帮助弱势群体，孤寡老人是我们社会群体中最需要关怀、帮助的一部分。妥善解决农村孤寡老人的生产生活，使老人们老有所养，病有所医，安度晚年，这是构建和谐社会的需要。石渠县的脱贫攻坚工作取得了阶段性的成就，但仍有部分孤寡老人，他们经济困难，生活状况极端堪忧。老吾老以及人之老，天晟源环保利用这次机会，走访慰问长须干玛乡的孤寡老人，给他们送去慰问金和需要的生活用品。希望他们感受到社会的亲情与温暖，过上幸福、快乐、健康的晚年生活。

四川省天晟源环保股份有限公司表示，扶贫济困、回报社会是企业应尽的社会责任和义务，得知长须干玛乡的相关困难后，想群众之所想、急群众之所急，在寒冬来临之际为长须干玛乡的儿童、贫困学生、孤寡老人和乡党委政府送来了价值十余万元的物资设备。这是天晟源环保对石渠县、长须干玛乡扶贫工作的大力支持，也是天晟源公司爱心回馈社会，心系贫困牧区发展的最好典范。