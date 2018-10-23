尚德机构携手贝翰文大学亮相中国国家教育展

面对国内市场的旺盛需求，未来，尚德机构将在技术上持续发力，加速专业人才培养步伐，积累更多海外优质院校资源，助力更多学员职场进阶。

10月20日，2018中国国际教育展在北京国家会议中心开幕，在线教育公司尚德机构携手美国贝翰文大学亮相此次展会，为参展人员提供介绍贝翰文大学申请条件、报考流程、学习方案等系列咨询服务。

携手海外优质教育资源 尚德打造一站式服务平台

尚德机构作为专注成人领域的教育科技企业，已于今年3月在纽交所成功上市，以此作为逐步建立国际化品牌的重要里程碑。此次，尚德机构结合海外线上权威院校资源推出了海外优质教育项目，目前已与多家海外知名院校达成合作，比如尚德机构与贝翰文大学共同推出在线国际MBA课程，使学员通过在线课程学习，便捷地享受到海外优质教育资源。同时，尚德机构将申请到毕业的一整套流程移植到线上，为学员提供全流程海外课程服务。

据项目负责人介绍，目前与多所海外优质大学的合作具有以下特点：学校均为海外名校，实行申请入学制度，授课所使用教材和国外学生一样均为原版教材，保障学员获得案例分析等实战经验。而项目独特的双语授课模式，更保障了学员最大化地提高学习成果以及英语应用的能力。

尚德机构凭借自身教师、经验、技术等方面优势，为报考学员提供英语培训以及课程答疑等一站式服务，确保学员从咨询、学习直至最后毕业的全部过程，都能获得及时、专业的服务。

职场竞争激烈 海外优质教育项目优势凸显

近年来，随着高校录取率逐步攀升，毕业人数也在不断增加。据统计，2017年，国内高校毕业人数为795万。到2018年，这一人数达到820万，创历史新高。

同时，来自中国教育部的数据显示,2017年中国出国留学人数突破60万人,比2016年增长了11.74%；同年，回国留学人员达到48.09万人,同比增长了14.90%。前程无忧《2018海外留学生优秀人才需求报告》也指出, 中国高学历、年轻人才中,海外留学生占比已近半数，硕士学历几乎成为留学生的标配。78%的雇主对海外留学生的学历要求为硕士,比2017年的调查结果增加了15个百分点。

从商学院毕业生薪水统计数据上，也可以看出海外知名商学院毕业生受到市场的认可和欢迎。据《金融时报》2018年FT榜单数据显示，排名前10位的商学院毕业生薪水涨幅都在90%以上；排名前100的商学院，最低薪水涨幅也在60%以上，最高的甚至超过了150%，有超过50家商学院毕业生的薪水涨幅超过了100%。其中，美国MBA平均薪资增幅位居全球第一，增长率达110%，而就业率也连续五年居全球第一。

时下，国内职场人不得不面对自己将与更高学历且具有海外求学背景的年轻人进行竞争这一现实。在高等教育日益普及、本专科相对饱和、大量海外高学历人才回国就业的大背景下，如何获得更好的就业机会和岗位成为很多职场人士的迫切需求。

国外大学注重对学员团队合作、独立思考、创造性等综合能力的培养，也很符合职场人士的需求。此外，对于具有一定工作经验、需求明确的职场人士来说，海外优质在线教育项目既打破了时间和地域限制，在保留打拼多年经验、人脉等资源基础上，学员还可以获得英语能力、国际化视野等综合实力的提升，也因此受到越来越多职场人士的青睐。

面对国内市场的旺盛需求，尚德机构有关负责人表示，未来将在技术上持续发力，加速专业人才培养步伐，积累更多海外优质院校资源，助力更多学员职场进阶。