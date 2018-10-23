2018年广东省“省长杯”青少年足球联赛（高中、中职组）全省总决赛盛大开幕

10月20日上午9时，由广东省教育厅、广东省体育局主办、清远市人民政府承办的2018年广东省“省长杯” 青少年足球联赛（高中、中职组）全省总决赛在清远市民体育公园足球场开幕。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）10月20日上午，由广东省教育厅、广东省体育局主办、清远市人民政府承办的2018年广东省“省长杯” 青少年足球联赛（高中、中职组）全省总决赛在清远市民体育公园足球场开幕。

广东省教育厅副巡视员邱克楠，清远市人民政府副市长邵军，清远市教育局局长张玉兰等领导，以及省发改委、省新闻出版广电局、团省委、省足球运动中心、各地市教育局等有关部门负责人参加开幕式。开幕式由清远市人民政府副秘书长郭蔚丽主持。

开幕式上，清远市人民政府副市长邵军致欢迎辞，她指出，第五届“省长杯”青少年足球联赛在清远举办，既是清远市学习各兄弟市先进经验的难得契机，也是清远市承办第十六届省运会的一次大练兵，更是清远市全面提高校园足球运动水平和大力培养青少年足球后备人才的大好机会。清远市一定会当好东道主，全力做好组织和后勤保障，力争把本次比赛办成高标准、高质量、高水平的体育盛会。

省教育厅副巡视员邱克楠致开幕词，介绍了近年来全省教育系统多措并举，改革创新，大力推进校园足球工作的情况。截至2018年，全省共创建全国青少年校园足球特色学校1200余所，省级校园足球推广学校2100多所；在“省长杯”的示范引领下，各市积极开展“市长杯”、“县长杯”、“校长杯”等不同层级的校园足球联赛，四级联赛机制已初步构建；校园足球夏令营活动蓬勃开展，成效显著，全省青少年校园足球覆盖面明显扩大，足球普及水平明显提高，走在了全国前列。接下来，全省教育系统将认真贯彻全国教育大会精神，扎实推进校园足球工作，把握方向、勠力同心，以持续深入推进校园足球健康发展为抓手，全面提升学校体育工作水平，促进青少年学生体质健康，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

开幕式上的文艺表演也赢得了嘉宾和观众的阵阵掌声。展现清远传统凤城文化的《凤韵大鼓》，以变幻多端的鼓乐节奏，为足球健儿擂鼓助威；《快乐足球》展现了全省青少年学生充满朝气、蓬勃向上的精神风貌；舞蹈《清香溢远》则以花伞、扇子，瞬息变幻的队形，通过写意的手法勾勒出山水清远的大美之境；清远本地歌手带来的歌曲《传递爱》，用希望传递爱，火光照亮未来，让心和心汇成一片大海，在天地之间，每个人都是一样精彩。

最后，广东省教育厅副巡视员邱克楠、全国青少年校园足球专家委员会副主任委员刘江南、清远市人民政府副市长邵军、清远市教育局局长张玉兰等领导和嘉宾为比赛开球。

据了解，本次比赛为期16天，共有来自全省21个地（市）和省属学校的66支参赛球队、1400余名青少年运动员进行140场角逐。