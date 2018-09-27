国庆学习大礼包看过来！尚德多项举措全面提升用户价值

尚德机构始终倡导“为用户创造价值”的理念，坚持改革创新，推出了系列职场课、公共课免费学、公开课等小程序，让学员可以选择适合自己学习的场景。

尚德机构始终倡导“为用户创造价值”的理念，坚持改革创新，推出了系列职场课、公共课免费学、公开课等小程序，让学员可以选择适合自己学习的场景。同时在国庆69周年及自考考期即将来临之际，尚德机构推出了自考、资格证、MBA等多项优惠活动，希望以此唤醒用户学习的初心，为用户的学习助力。

知识点与趣味性兼备 学员可选适合自己的老师

尚德机构成立于2003年，是一家提供职业教育和学历教育课程的成人在线教育机构。今年三月，经过十几年发展壮大的尚德机构成功登陆了美国纽交所，成为国内成人在线教育赴美上市“第一股”。以成为 “中国新锐互联网大学”为使命的尚德机构，长期以来把用户价值放在首位，不断践行“学习是一种信仰”的理念，从自身产品和服务出发，多维度助力用户的学习。根据尚德机构2018年第二季度财报数据，尚德机构新增学员人数为133,887人，较上年同期增长63.2%。这些成绩的取得，得益于学员们对尚德机构教研体系、教师和班主任队伍的信任。

尚德机构的专业教研团队，在内部被称作是“科学家”。他们的任务就是分析考试规律，按照考试难度为每个知识点做出标签，帮助学员掌握高频知识点。此外，他们要研究让学习变得更加有趣，并通过互联网工具为学员提供支持。比如开发了帮助学员记单词的游戏，学员在通关过程中可以轻松地掌握单词。

要想成为尚德机构的老师，首先需要过“五关斩六将”，尚德机构选拔老师时，重视学术背景，一般都要求从名校毕业，而且最好有过从教经验。老师们入职之后还要经过内部师训，合格并取得教师编号后，才有授课资格。如果同一门课有不止一位老师要讲的话，他们之间还要进行PK，学员也可以挑选适合自己的老师。因此，成为一名合格的尚德机构老师，不仅要学术功底扎实、知识渊博，还要具备互联网时代的“网红”素质，讲课要有趣味，要深入浅出且与学员打成一片。总之，尚德机构老师的一切努力，都是围绕着如何让学员喜欢，如何为学员创造价值这条“主线”，因为只有这样才更利于学员对知识的吸收、对学习的坚持。

开发公共课免费学等小程序 先体验再付费

教育行业历来是先付费、再学习，尚德机构的大部分付费用户都来自自考学员，为了降低用户的“投入”风险，尚德机构将学习体验前置，将自考的公共课免费开放，学员可以先上课再决定要不要报名，这无疑挑战了行业长久以来的规则，也彰显了尚德机构对于自身课程和服务质量的信心。

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作为在线教育公司的尚德机构，开设体验课的边际成本相对来说并不高，所以更敢于去做尝试。除了公开课以外，尚德机构还致力整合多渠道资源，包括开设百节职场课程，打造“菠萝英语”、“柠檬听书”等10多款针对不同人群的小程序，让学员在学习基础学科知识的同时，增长其他技能。

目前，尚德机构的研发团队从去年年底的600人，已发展到1000人左右，其中AI人工智能团队也有近百人，在同行业中处于领先地位。而大班直播课模式解决了大规模教学的问题，为解决对学员个性化指导问题，尚德机构推出了AI驱动的个性化学习模块，提高了课后学习效率，大大改善了学习效果和考试通过率。

迎国庆推学习大礼包 为学员助力

喜迎国庆69周年，又逢十月考期，为进一步鼓励学员学习，尚德机构近期推出了“迎国庆，好尚学”的国庆礼包活动，学员可以优惠价格折抵学费，同时收获“国庆学习大礼包”。除了享受基础课程的优惠，学员还能获得免费职场课及英语课课程，增长除知识外的其他技能，让学习不再局限于学科知识，而这也是尚德机构响应国家“培养创新型、复合型、应用型人才”号召的具体体现。

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