“感知中国—印象岭南”活动顺利举行

9月20-21日，为期两天的“感知中国—印象岭南”活动在广州和佛山两座城市顺利举行。

9月20-21日，为期两天的“感知中国—印象岭南”活动在广州和佛山两座城市顺利举行。本次活动由国家留学基金管理委员会主办，广东外语外贸大学承办，暨南大学、南方医科大学和华南师范大学协办。同时，还得到了顺德区外事侨务局、顺德留学生协会以及广州市北京路盐运西社区的帮助和大力支持。经过精心的设计、筹划和发动，共有来自四所高校的41个国家和地区的80名国家奖学金生（国际学生）参加了本次活动。

岭南文化，源远流长，在历史上，它是中华民族文化的重要组成部分。在近代，经过改革开放发展至今，它已经成为了中华民族灿烂文化中最具特色和活力的地域文化之一。而佛山顺德在对岭南文化的传承上独具特色，自古经济发达，商业繁荣，文教鼎盛，是“李小龙的故乡”、“世界美食之都”和中国制造业的中心。2017年被评为中国工业百强县区。鉴于此，中外师生首先来到了佛山市顺德区，用亲身感受，勾勒出岭南文化的风貌。

参观联塑公司体验中心和生产车间

第一站，参观中国联塑集团。它是我国本土企业通过发展创新，成功走向世界的代表。中外师生首先参观了联塑领尚环球体验中心，感受最新的企业发展的理念。

顺德留学生协会陈达如监事长代表顺德留学生协会致辞，她希望同学们在毕业以后可以留在顺德为本地的经济做出应有的贡献。

第二站，参观广东顺德企业孵化园—汇创方。在大众创业、万众创新的浪潮下，它致力于孵化智能制造企业，推动区域自主创新，搭建产学研合作平台，促进科技成果转化和孵化企业。在这里，同学们参观了广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司，下到车间观看操作台和流水线；参观了智汇君彰碳纤维产品制造企业，了解了这一领域的最新发展。最后，大家前往“当下红岗”摄影作品展览馆，通过图片了解了顺德的发展和变迁。

最后一站，广大师生前往顺德职业技术学院。大家一边欣赏着独具特色茶道表演、饮着飘香的普洱，一边品尝着中秋的月饼。中国古语有云：“四海之内皆兄弟”。在中秋佳节即将到来之际，在顺德，大家感受到的是岭南文化的开放和包容，那是家的温暖。

俗话说“不登高山，不知天之高；不临深谷，不知地之厚。”中国文化博大精神。为了更加全面的了解岭南文化的真谛，第二天，全部师生来到广东省博物馆，在讲解员的帮助下，对岭南文化中的潮汕文化、客家文化等有了更加深入的了解。来自华南师范大学的意大利同学表示：欧洲的艺术体现在惟妙惟肖的大理石雕像和运用光影到极致的油画中。岭南文化却不一样。精细的木雕、剔透的陶彩都是中国工匠精神的体现，而这是西方所不具备。

活动的最后一站是北京路盐运西社区。它是一个具有悠久历史的社区，坐落在繁华的北京路步行街旁，内部设施齐备，绿化完善，环境静谧，犹如世外桃源，是古今文化结合的典范，岭南文化的活化石之一。为了帮助国际学生了解我国民生现状，在盐运西社区书记周领的讲解下，广大师生沿着社区主干道细细品味着文化的变迁，感受着我国在社会基本单位—社区层面，管理的先进经验。

高尔基曾说“人是文化的创造者，也是文化的宗旨。”感知中国—印象岭南活动不仅仅让国际生们增长了见识、了解了中华文化最绚烂、最具活力的岭南文化，最重要的是同学们在参观学习之后，将这一切沉淀、演绎，形成自己的中国故事，传播到世界各地，中华文化的火种将带着青春的芳香，撒向远方。