11年社会为课堂“以行求解”，“我行我动”实践教学收获不断

9月19日，《人民日报》用三分之二版的篇幅刊出暨南大学喻季欣教授报告文学《青年运河》，20日《南方+》和《湛江日报》加编者按并全文转载。

9月19日，《人民日报》用三分之二版的篇幅刊出暨南大学喻季欣教授报告文学《青年运河》，20日《南方+》和《湛江日报》加编者按并全文转载。

笔者了解到，湛江雷州青年运河于1958年开建，湛江市30万35岁以下青年为主的劳动大军1年2个月建成，被命名“雷州青年运河”，成为上世纪50年代全国十大水利工程之一，广东省迄今最大的水利工程，湛江有史以来最大的建设创举。今年是雷州青年运河建库开河60周年，这一被誉为400万湛江人民生产生活用水的“母亲河”，改变了雷州半岛“苦旱”历史，如今更灌溉出雷州大地万物生机，成为广东省红色文化基因教育基地和生态文明示范基地，国家级生态风景区。为此，今年4月广东省委宣传部和湛江市委宣传部特邀暨南大学新闻与传播学院喻季欣教授前往采访写作，宣传报道这一重大典型。

喻季欣教授把这一任务与新闻实践教学有机结合，带领学生多次深入现场采访，以行求解，探求湛江人民艰苦奋斗、改天换地的豪迈劳动与创造气概，凝炼总结出“不忘初心，造福人民；牢记使命，永葆青春”的“运河精神”。《青年运河》稿件得到人民日报编辑部的高度重视，认为“不忘初心”的开创奋斗和青年劳动模范的创新精神具有突出的时代意义，很快安排见报。“运河精神”的总结得到湛江市委的充分认可和重视，湛江市委书记、市人大常委会主任郑人豪接受采访时表示：“一代代湛江人奋斗不止，将永葆运河青春，发扬‘运河精神’，建设更加美好湛江，使这一‘千年大计’真正成为时代经典。”郑人豪还对喻季欣教授关注地方社会热点、培养学生成长与社会需要紧密结合的实践教学给予高度评价，并希望暨南大学对湛江经济社会发展有更多关注更多支持。湛江市委常委、宣传部长陈云希望暨南大学把雷州青年运河作为社会实践教学基地，弘扬红色文化，坚定“不忘初心”。

“我行我动”是新闻与传播学院和暨南大学知名社会实践教学品牌。11年来，喻季欣教授始终坚持“立足现场，以行求解，做最富于行动的新闻人”这一理念，在学院和学校的大力支持下，突出学生成长成才和社会需求，每年设计一个主题，带领学生从戈壁高原到万里海疆，从国家战略到“一带一路”，调研广东援藏援疆工作、重走红军长征路、提升港澳台学生的国家与民族认同心理和行动、锻炼学生专业技能，激励学生踊跃参与，收获颇丰。2012年的“喀什林芝深度采访行”获全国大学生社会实践一等奖、有关广东援藏援疆调研报告获全国大学生“挑战杯”三等奖、广东省大学生“挑战杯”特等奖，并得到时任广东省省长朱小丹等领导同志批示，广东省发改委作为资料保存。11年来的“我行我动”实践教学活动，师生共出版作品专著15本，在广东省南国书香节、广交会和学校举行首发式和研讨会4次。新华社、新华网、人民日报、人民网、光明日报、中国科学报、南方日报、西藏日报、广东电视台、江西电视台等媒体报道86次（篇）、《中国社会科学报》《三项学习教育通讯》《新闻战线》《新闻与写作》等发表理论文章6篇。喻季欣教授完成的《逐梦世界—广交会传奇》获广东省“五个一工程”作品奖、有关“一带一路”、重走红军长征路、纪念香港回归20周年作品分别获广东、江西和湖南省新闻一等奖。

据悉，受有关方面邀请，喻季欣教授正带领学生在世界超级跨海大桥“港珠澳大桥”深入采访，写作有关纪实文学专著，计划年内出版。