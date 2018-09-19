广东省教育厅在海大寸金学院召开专项调研会

9月13日，广东省教育厅在广东海洋大学寸金学院召开普通本科高校建设专项调研座谈会。广东省教育厅高教处处长郑文出席会议。广东海洋大学、广东医科大学、岭南师范学院、广东石油化工学院、广东海洋大学寸金学院五所高校的教务处长和专业负责人参加了会议。

9月13日，广东省教育厅在广东海洋大学寸金学院召开普通本科高校建设专项调研座谈会。广东省教育厅高教处处长郑文出席会议。广东海洋大学、广东医科大学、岭南师范学院、广东石油化工学院、广东海洋大学寸金学院五所高校的教务处长和专业负责人参加了会议。

会议以粤西各高校落实《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》（以下简称《教学质量国标》）的进展情况和存在问题为主要议题，展开专项调研。

《教学质量国标》是我国发布的第一个高等教育教学质量国家标准，由教育部先后组织了数百场工作研讨会和征求意见会，包括50多名两院院士在内的5000多名专家教授参与研制，涵盖587个本科专业、涉及全国高校56000多个专业点，历时4年多，最终于今年1月正式推出。本次调研会中，各与会高校向教育厅领导汇报了该校落实《教学质量国标》的情况，从专业结构调整、对标建设的基本做法、整改计划、存在问题和拟采取的主要举措等方面谈本校的专业建设工作。

省教育厅高教处处长郑文在听取汇报后，提出了两点工作指导意见：一、立德树人是检验新时代高等教育工作的标准，建设中国特色世界一流大学、培养新时代需要的一流卓越人才，是高等教育工作者在新时代的使命，各高校要充分领会“立德树人”内涵，抓好“人才培养”这个中心。二、各高校要从学校层面，解决对标《教学质量国标》中存在的专业建设问题。

据悉，教育部将依据《教学质量国标》，做好“兜住底线、保障合格、追求卓越”三级专业认证工作，同时对各高校的专业办学质量和水平进行监测认证。