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裸辞理由条条扎心 面对裸辞单位留人先要“留心”

2018-09-18 10:45 来源：工人日报
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　　在公司干了快6年，浙江杭州一位姑娘终于决定裸辞。辞职信中“控诉”的几大辞职理由也在网络上“火”了。和这位姑娘一样，越来越多的职场人不再只注重工资和职位，而是对职业幸福感有了更高的期待。

　　业内人士指出，裸辞只是开始，只有清晰地规划职业生涯，增强就业技能，才是裸辞后的应对之道。而对用人单位来说，裸辞能在某种程度上改变劳动关系双方的博弈地位，促使用人单位加强对劳动者的人文关怀，尽可能为劳动者营造良好的工作环境，提供多元的人才培养与激励机制。

　　理由：“没朋友，做不到溜须拍马”

　　支招：企业要提供风清气正的工作环境

　　某网站上曾有人提问：“为什么90后不愿讨好领导了？”数千个回答里，大家都对这件事表示赞同。其中被点赞较多的一条回复是：赚钱重要，舒心更重要。

　　老板不走就不能下班，下班了要秒回微信，周末要参加团建，要帮订外卖、取快递，吃饭要等领导一起……这些是年轻人们无法苟同的“规矩”。

　　于是，越来越多的90后反对“办公室政治”，他们拒绝一味讨好领导，不待见同事巴结上司，提倡平等和沟通。对他们而言，领导和自己只有职位上的区分。

　　“最讨厌领导说‘我吃过的盐比你吃过的饭还多’”。从公司离职两个月的某网站编辑林浩说，他的前领导是一位“老古董”，却总喜欢用资历、职级来压人，“不专业”的工作氛围让林浩愤而离职。

　　有数据显示，70后第一份工作的平均离职时间是4年以上，80后是3年半，90后是19个月，而95后只有7个月。年轻人在裸辞上表现得更果断。毕竟忙着赚钱已经够累了，至于“宫斗”，他们真的不愿花时间。

　　从“90后实习生拒帮老师订盒饭”的新闻，到流行语“不要骂90后，他们会立刻辞职”，相比于父辈，90后、00后们更喜欢扁平化的工作环境，“这提醒管理者要注重沟通，营造风清气正的工作环境，让员工实实在在获得成长。”某互联网公司HR认为。

　　理由：“没前途，遭遇职场‘天花板’”

　　支招：应提供多元的人才培养与激励机制

　　“上有‘天花板’，下有‘90后’。”40岁的李鑫这样概括裸辞原因。半年前，他从一家证券公司离职，职位是投资部副总监。博士毕业至今，他已在这个公司工作了12年。原以为裸辞后很快能找到下家，但激烈的市场竞争让他迟迟没找到满意的新工作。如果有机会回去呢？李鑫的答案是否定的。

　　前10年的工作顺风顺水、步步高升。但人到中年，到了一定层级后，李鑫觉得晋升之路被堵。没有晋升就意味着与加薪无缘。同时，投行是青春饭，年轻人在体力和精力上更胜一筹。

　　如今，几次面试碰壁后，李鑫对新工作的期待已逐渐下降。他坦言，投行的专业技能要求低，更需要资源和精力，因此工作经验和年龄的优势不大。而他的“前东家”是行业佼佼者，去小公司又心有不甘。赋闲久了，李鑫对职业发展方向都有些茫然了。

　　为何越来越多的中年人主动裸辞？据某职介网一位职场专家分析原因有几点：首先是职业发展遇到瓶颈。许多人的职业发展到一个平台后，确实很难再往上走，毕竟能走上高层的是少数。与此同时，“追兵更猛”，90后走上重要的工作岗位，他们的学习能力、竞争力都很强。一些中年人看不到发展前景，若正赶上心理低潮期，就容易裸辞。

　　业内人士建议，企业要打造更多元的人才培养与激励机制，同样也需要具备让员工实现多元发展的平台。如很多互联网企业的晋升路径分管理序列和专业序列，一些人即使没成为部门领导，也可以凭专业技能获得激励，或通过企业发展培训机制获得自我价值的实现。从长远看，制定多维度的人才培养方法，充分挖掘个体潜能，更有助于企业留住人才。

　　理由：“还没到混日子的年纪，没法安逸”

　　支招：裸辞前应思考职业规划

　　“与其厌烦的工作，当一天和尚撞一天钟，不如挥一挥衣袖，不带走一片云彩，对于自己和单位都是一种解脱。”8月1日，刘成成结束了他8年公务员职业生涯。

　　踏入体制内第1年，他对一切感到好奇，并愿意花时间去探索。第4年，他觉得美好的职业蓝图打开，干劲十足。再后来，职业倦怠感扑面而来。这份工作让他感觉学不到新东西、看不到新可能、得不到新成长。

　　“很多人羡慕‘铁饭碗’，觉得在体制内收入有保证。就算偷偷懒，工作对付一下，也是照样拿钱，谁也不会把你怎样。”刘成成说，这样的代价往往是，那些新奇的想法、创意几无施展的空间。更多的时候，时间、精力被淹没在琐碎的工作中，于是，他开始考虑辞职。

　　裸辞固然勇敢，但很多人把辞职后的生活想象得过于美好，以为能解决所有的问题。但往往是事与愿违。据了解，许多劳动者裸辞是因为对目前的职业发展和工作状态不满。这时，大家对新工作和新职业成长路径有较强的期待。但这种期待后，很多人并没有对自身能力和就业机会有很好的了解，导致期望值过高。

　　有专业人士建议，离职后最好在半年内再就业。因为目前社会发展速度快，超半年，许多知识就更新了。此外，裸辞前，劳动者要想清楚自己想从工作中得到什么，思考职业规划，做好技能准备，并用平和的心态面对挑战。

编辑： 唐巧燕

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