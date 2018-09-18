早上学还是晚上学？孩子入学年龄让家长很纠结

目前，我国不少省份将就读小学一年级儿童的年龄标准定为当年的8月31日前需年满6周岁。为了孩子的入学时间，一些父母不惜提前剖腹产、改户口本信息。针对这个问题，一些地区采取了有条件地适当放宽小学生入学年龄限制的做法。

目前，我国不少省份将就读小学一年级儿童的年龄标准定为当年的8月31日前需年满6周岁。为了孩子的入学时间，一些父母不惜提前剖腹产、改户口本信息。针对这个问题，一些地区采取了有条件地适当放宽小学生入学年龄限制的做法。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2010名受访者进行的一项调查显示， 73.9%的受访者希望小学实行有条件的“弹性入学”机制，70.9%的受访者希望自己孩子在班级学生年龄中居中。59.9%的受访者希望出台符合当地儿童实际情况的入学年龄细则规范。在入学日期方面，64.8%的受访者建议家长不盲目跟风，调整焦虑的心态。

受访者中，未婚未育的占13.4%，已婚未育的占27.5%，为人父母的占59.2%。男性占43.1%，女性占56.9%。生活在一线城市的占28.2%，二线城市的占48.8%，三四线城市的占19.7%，县城和乡镇的占2.6%，农村的占0.7%。

70.9%受访者希望孩子年龄在班里居中

安徽市民胡冰（化名）的女儿出生于10月，为了让孩子和同年9月之前出生的孩子一起入学，她想尽了办法。胡冰希望女儿班里的孩子和她差不多大，“这样孩子不会有太大的落差感。身边因为孩子可能晚一年上学而着急的父母挺多的，不少都会想办法让孩子做插班生”。

李强（化名）在山东从事外贸工作，他的女儿上小学，出生于8月。他认为规定年满6周岁入学是合理的，但划定9月1日这个时间作为入学年龄标准有些不妥。“我觉得12月31日会好很多，这样每一年入学的孩子都是同一年出生的”。

调查显示，73.9%的受访者希望小学能采取有条件的“弹性入学”机制。关于孩子在班里同学中的年龄大小，70.9%的受访者希望孩子年龄居中，23.3%的受访者希望孩子年龄偏小，5.8%的受访者希望孩子年龄偏大。51.1%的受访者称身边因孩子出生时间影响上学日期而焦虑的父母多，30.2%的受访者表示不多。交互分析发现，受访家长这一比例明显偏高（59.1%）。

我国《义务教育法》规定，凡年满6周岁的儿童，其父母或其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区的儿童，可以推迟到7周岁。教育部办公厅2017年2月印发的《关于做好2017年义务教育招生入学工作的通知》中也进一步明确，就读小学一年级儿童的截止出生年月由省级教育行政部门根据法律规定和实际情况统筹确定。目前，多地已经采取了有条件地适当放宽了小学生入学年龄限制的做法。

河北唐山市民张巧巧（化名）的儿子出生于9月下旬，是班里最大的学生。“现在社会发展快，竞争也激烈。出生相差几个月的孩子待人接物、智力发展水平没太大差异。弹性入学能让身心发育相当的孩子同级，是真正的站在了‘同一起跑线’”。

湖南文理学院教师、教育学博士涂丽华认为，有的孩子身心发育快，确实就可以提早入学，弹性入学为孩子上学年龄提供了更多选择空间。

调查显示，58.3%的受访者认为上学日期方面实行弹性入学可保证入学时孩子在“同一起跑线”上，52.8%的受访者认为这方便因材施教，符合每个孩子的成长状况，受访者的其他看法还有：能够保证心智发育相近的孩子都能一起入学（49.2%），给家长一定的自主选择权（36.9%），缓解家长的焦虑情绪（28.4%），是教育资源的合理利用（18.0%）等。

59.9%受访者希望出台符合当地儿童实际情况的入学年龄细则规范

北京市东城区史家小学分校校长高满洪认为，各地都有其地域性特征，如学生群体数量、地区发展等都不同，应结合本地情况“量力而行”。“有很多问题是还需要细细考量的，比如师资问题、学位问题、家长选择问题等。” 高满洪认为，在充分的大数据调研的基础上制定相关政策更为稳妥。

涂丽华指出，在对入学年龄规定的基础上可以适当放宽日期，根据当地实际情况进行合适调整，尤其教育发达地区。“可以考虑让孩子先试一个学期，家长和老师要关注孩子的适应情况”。

调查显示，59.9%的受访者希望出台符合当地儿童实际情况的入学年龄细则规范。落实好弹性入学机制需要哪些支持？49.1%的受访者认为需要进行精准的前期调研和后期评估，46.0%的受访者希望入学年龄由各县（市、区）确定，40.8%的受访者希望制定相关法律以保障入学年龄的调整，33.1%的受访者希望均衡学校教育资源，应对学位需求变化，22.4%的受访者认为应结合儿童身体发育情况调整最低入学年龄门槛。

李强认为，实行弹性入学应给家长一个评估孩子身心发育水平的标准，让父母能够客观认识自己孩子的情况。

涂丽华认为，实行“弹性入学”面临的困难还是很多的。“比如放宽3个月，那么孩子年龄和入学时间差5个月的家长可能就会不满。要做好家校沟通，让家长了解不是入学越早越有利。此外，师资水平也要考虑，小孩子比大一点的孩子需要教师有更多精力”。

父母应如何对待孩子入学日期？调查中，64.8%的受访者建议不盲目跟风，调整焦虑心态，57.7%的受访者建议家长客观认识孩子的心智发展情况，52.5%的受访者认为要摆正心态，消除功利教育观，31.3%的受访者认为该理性筹划自己孩子的学业前途。

“现在都强调家庭教育的重要性，但家长对于教育的认识和理解还有欠缺，家庭教育的具体问题、家长培训方面研究得还不够，我们缺乏一个平台告诉家长应该怎么做。”高满洪表示，如果家长能够正确对待家庭教育，对于孩子入学年龄的焦虑会减轻很多。