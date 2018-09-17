实用+有趣：人文课成为理工科新生选修热点

新学期伊始，南方科技大学的人文科学中心主任陈跃红教授便遇上了喜人的烦恼。原来，该校的选课系统在8月底面向2018级新生开放了选课权限后，“写作与交流”课的420个名额短时间内被一抢而空，没有选上的学生还纷纷请求增加选课名额。

新学期伊始，南方科技大学的人文科学中心主任陈跃红教授便遇上了喜人的烦恼。原来，该校的选课系统在8月底面向2018级新生开放了选课权限后，“写作与交流”课的420个名额短时间内被一抢而空，没有选上的学生还纷纷请求增加选课名额。

不仅这门课，该校人文科学中心开设的“科幻：从小说到电影”“人文名家专题系列课程”，社会科学中心开设的“考古发现与中国历史”“建筑、空间与文化”等人文类课程也都非常热门，出乎校方的预料。

南科大诞生于我国的创新之都深圳，借鉴的是世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，以理、工、医为主要学科，目标也是要创建世界一流的研究型大学。为什么在这样一所典型的理工科大学，人文课会成为学生们的选修热门呢？

记者走进南科大第一教学楼的302教室，正在上的就是“写作与交流”课。记者发现，该堂课不仅没有人缺席，而且课堂的气氛欢快热烈。人文科学中心教师杨莉向同学们讲述了非常实用的写作技巧，并随堂进行写作训练，让大家通过实践来消化和掌握所学知识点。

课后，记者采访了几位同学，他们都表示非常庆幸能“抢”到这门课。作为理工科学生，他们对中文写作与交流能力的培养也非常关注，希望通过学习这门课程，掌握更多的写作知识和技巧，为日后开展专业学习打下坚实基础。2018级新生林瑞敏说，她一直对写作比较感兴趣，希望通过选修这门课拓宽自己的知识面，丰富大学期间的学习内容。谈起第一节课的感受，她笑着回答：“老师讲课风格有趣、有感染力，内容充实，实用性很强。”

2018级新生亚立坤疆·艾则孜是土生土长的深圳人，受高三语文老师的影响，他觉得人文素养对于理科学生是无比重要的。“老师在讲述交流沟通重要性的同时引发我们对自己大学生活定位的思考。至少从这一节课看，老师以写作与交流为基点，启发了我们对自身的思考。写作与交流课的开设是十分必要的，它能够帮助我们成为一个精神完整而情感丰满的人。”

陈跃红表示，一流的理工科大学也必须要有一流的人文教育。现在不少大学生的中文写作能力不高，很多人在撰写实验报告、做项目设计、写毕业论文时，都没有文体意识，存在逻辑不清、表述不准等问题。世界一流大学多数都有一门研究性写作的指导课程或者指导中心，清华大学也在2018级学生中启动“写作与沟通”必修课，并将于2020年覆盖所有本科生。陈跃红介绍，下学期南科大的写作课将提前实现对2018级新生全覆盖，对学生进行一系列的学术规范、写作规范、研究规范的指导和帮助。