学校没午餐 “火”了无照“小饭桌”

这些开在小区居民楼里的托管班，既没有托管的相关资质，也没有餐饮的相关证照，难以保障学生的安全健康。家长们也很无奈，学校没有食堂不提供午餐，家长又没时间接送，只能让孩子去托管班。读者希望有关部门能够管理规范校外托管班，并解决学生的营养午餐问题。

近日，有读者给本报打来电话反映，在密云区的几所小学周边，有人在家里开设托管班，为学生提供接送服务和午饭。这些开在小区居民楼里的托管班，既没有托管的相关资质，也没有餐饮的相关证照，难以保障学生的安全健康。家长们也很无奈，学校没有食堂不提供午餐，家长又没时间接送，只能让孩子去托管班。读者希望有关部门能够管理规范校外托管班，并解决学生的营养午餐问题。

校门口接送学生午餐午休

面包车核载7人坐8孩子

9月11日，记者来到密云区了解情况。

临近中午12点，密云城北的朝阳实验小学密云学校门口，聚集了很多家长。路两侧停着几十辆车，其中有几辆中型面包车和微型面包车横在路口。身穿校服、头戴小黄帽的学生从学校走出来，有的被家长领走，有的上了路边的面包车。

其中一辆中型面包车里，坐着几名学生，相距不远的人行道边，有两名手里拿旗子的女子，正在招呼学生集合。这两名女子手里各拿着一本册子，一边大声喊学生的名字，一边在册子上做着记录。“点名的学生，赶紧上车！”其中一位身穿白色上衣的女子催促着。先后有十几名学生上了车，该女子在车门口清点了一下人数，关上车门，开车走了。

该女子告诉记者，她负责每天接学生到附近的家里吃午饭，下午再送他们上学。“接送学生管午饭，一个月收多少钱？”“350元一个月，不过现在我们不接收了，孩子太多，人手不够顾不过来。”

相距几十米的路边，停着一辆微型面包车，车里坐着四五名小学生，车外有一名短发的中年女子正不停地张罗孩子上车。该女子将一名小男孩送上车后对司机说，“你先送一趟吧。”小面包车拉着六七个孩子开走了。

据该女子介绍，她所开的托管班就在附近，每位学生每个月收费300元。“饭菜干净吗？有营养吗？”“午饭标准三菜一汤，中午还有地儿休息，有空你可以去看看。”该女子说完继续去找其他学生。

不到一小时里，记者在学校门口发现了四五名负责接孩子的女子。接人的车辆以中型面包车和微型面包车为主，车辆横在路口，从敞开的车门看进去，开玩笑打闹的学生少则五六人，多则十几人，多数车都超员。其中有一辆核载7人的微型面包车里至少坐了8名学生。而且这些车的车身上也没有任何接送孩子的标识和文字。

居民楼或村里开托管班

学生围桌吃饭并睡通铺

跟着一辆载满学生的中巴车，顺着新西路，记者进入几百米外的西户部庄村，再沿着村里的小路七拐八拐，来到了一户人家门前。门口的墙上贴着一张已经褪色的红纸，上面写着“小饭桌”的招生信息和电话。

从半开的大门里传出孩子们的笑闹声，院子中间是一条一米多宽的过道，过道两侧是两排平房，尽头有一个门。走进其中一间房，房屋中间摆着一张大圆桌，七八名孩子围坐在桌前吃饭，每人面前有一个不锈钢餐盘，盛的饭菜都一样。套间里也摆着一张圆桌，几名学生围着圆桌坐。窗根儿下的桌子上摆着六七个盆子，里面装着各种炒菜，一个大号的电饭煲里米饭正冒着热气，一名中年男子正在给一个男学生盛饭。房间是水泥地面刷白墙，非常简陋。

对门的房间是一间厨房，挨着墙摆着灶台和几张桌子，其中一张桌子上摆着各种调料瓶，桌子底下是一个煤气罐和几桶油。地上的塑料袋里装着各种蔬菜，靠近门口还有一个垃圾桶，门帘沾满了油污。

院里的其它房屋都摆着沙发或者大通铺，有四名小学生并排躺在一张几米宽的通铺上午休。其中一间房内，两名小男孩坐在一张光板床上，专注地盯着手机玩游戏。一墙之隔是一间小黑屋，记者走进去才发现是厕所。

除了开在村里的托管班外，学校附近的居民楼里也开着不少托管班。在密云区第三小学对面的住宅楼上，就开着几家托管班。记者来到其中一家开在二楼的托管班，这个班由两居室改成，门厅摆着一张方桌，桌前坐着几名学生，另外两间房各摆着两张大床，几名学生正在午睡。托管班负责人介绍说，目前有十几名孩子在这里托管，管一顿中午饭，负责接送，一个月每人收费500元。记者说价格有点高，该负责人就说，你可以去打听一下，周边的托管班基本都是这个价格。他指着厨房说，厨房里用的东西都是从大超市买的，保证质量，每天三个菜一个汤，有专人给做饭。记者看到洗碗池里泡着一堆碗筷，窗台上摆着两个大盆，其中一个盆里还有半盆西红柿炒鸡蛋。房间内墙上看不到任何有关经营的证照。

这样的托管班在密云的几所小学附近很普遍。为了吸引学生家长，这些托管班将写有电话的广告单，摆在学校对面的商铺门口，接送孩子的家长在路边就能看得见。

教委称小学没条件办食堂

家长担心孩子的健康安全

据多名学生家长反映，密云不少小学周边的居民楼里都开有托管班。比如在大唐庄小区里，有一个50人左右的托管班，该小区距离朝阳实验小学密云学校只有约一公里；密云一小的北侧，有一个五六十人的托管班；密云长安小区的居民楼里，也开着一个“小饭桌”，学生都来自密云五小。“这些家长们都知道，但一般人如果不跟着学生和接送的车辆，根本找不到。有些开了很多年的托管班因孩子太多，根本不收新来的。”一名孩子家长说。

记者致电密云区教委小教科的一位工作人员，他告诉记者，食堂不是小学的办学必要条件，密云区城区范围内，目前所有小学没有一家有学生食堂，主要是因为在学校建设之初就没有规划食堂，所以现在各个学校都没有场地用于建设食堂。此外，要办食堂需要相关审批，引进营养餐的条件目前不具备。他还告诉记者，在密云区只有山区的一些寄宿制学校才配建有食堂。记者咨询工商部门和食药监局，工作人员说，办经营性质的餐饮店都需要有食品卫生许可证，从业人员还要办健康证，而在之前先得去工商部门办营业执照，还必须要有经营性用房，民宅是注册不了的。但是，不少家长仍想通过本报呼吁，这些接送孩子的车辆超载、没有相关资质，非常不安全，希望相关部门能够为了孩子们的健康和安全，想办法解决学生午餐问题。