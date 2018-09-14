校企合作培养金融科技人才　“汇丰金融科技精英计划”华工启动

9月14日上午，华南理工大学与汇丰环球科技中国中心举行了“汇丰金融科技精英计划”启动仪式。该合作为期三年，旨在培养金融知识及科技实力兼备的未来领导型人才及领域专家，是汇丰环球科技中国中心与国内高校合作项目的一部分。该合作项目的开展将有力扩大汇丰的科技人才储备，并助力粤港澳大湾区金融科技产业的发展。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/卢庆雷、许颖）9月14日上午，华南理工大学与汇丰环球科技中国中心举行了“汇丰金融科技精英计划”启动仪式。该合作为期三年，旨在培养金融知识及科技实力兼备的未来领导型人才及领域专家，是汇丰环球科技中国中心与国内高校合作项目的一部分。该合作项目的开展将有力扩大汇丰的科技人才储备，并助力粤港澳大湾区金融科技产业的发展。

2018至2020年，“汇丰金融科技精英计划”将通过个人申请和专家甄选的方式每年招收30位大学本科二年级学生。入选学生将在大三将进入特设课程的学习，涵盖基础IT类及金融类科目。除此以外，来自汇丰的金融和科技相关领域专家将受邀给学生们教授一系列特色高级技术课程，包括区块链、大数据、机器学习、软件架构、软件开发及项目管理、云计算及企业创新。

华南理工大学党委副书记陶韶菁在启动仪式上表示，“金融”与“科技”是粤港澳大湾区发展的两大助推引擎。华南理工大学作为工科见长的“双一流”建设大学，将责无旁贷，主动作为。既要“顶天”发展，全面汇聚创新要素，加快推进广州国际校区建设，加速建成世界一流大学；又要“立地”服务，支撑国家和广东创新驱动发展，助力粤港澳大湾区打造成为全球科技创新中心、全球先进制造业中心。

据悉，华南理工大学现有金融工程中心、广东省供应链金融工程技术研究中心等3个省级科研机构，金融工程中心在2017年入选中国大学百强智库。通过与世界500强企业强强联合，共同培养金融与信息科技相结合的优秀复合型人才，通过更紧密的校企合作为大湾区建设国际科技创新中心提供金融支持。

汇丰集团创新科技及策略投资环球总监汤复基在计划启动仪式上表示，投资未来业务是汇丰策略很重要的一环，尤其是日新月异的科技发展。作为一家全球领先的银行及金融服务机构，我们致力于为客户提供更简单、更优质、更便捷的产品和服务。凭借我们的全球网络，汇丰享有独特的优势为年轻IT人才提供金融科技领域广阔的职业发展机遇。

2018年6月，汇丰宣布将在2018至2020年投资150到170亿美元，其中三分之二用于推动策略性业务增长及科技发展。目前，汇丰计划在全球新增多个新岗位，以支持全球数字化革新，其中半数岗位设在亚洲。这些数字领域的岗位包括用户界面(UI)设计师、数字产品经理、软件工程师、方案架构师、测试员、及交付经理等。