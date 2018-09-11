高考选小语种会是利好吗 如何选外语是门学问

今年初，教育部曾发布2017年版普通高中课程方案和14门课程标准，修订后的课程方案和课标定于2018年秋季开学正式投入使用。日前，教育部基础教育课程教材专家工作委员会主任委员王湛在介绍新修订的普通高中课程方案时表示，新方案进一步优化了课程结构。外语科目方面，在英语、日语、俄语基础上，增加德语、法语和西班牙语。

今年初，教育部曾发布2017年版普通高中课程方案和14门课程标准，修订后的课程方案和课标定于2018年秋季开学正式投入使用。

日前，教育部基础教育课程教材专家工作委员会主任委员王湛在介绍新修订的普通高中课程方案时表示，新方案进一步优化了课程结构。外语科目方面，在英语、日语、俄语基础上，增加德语、法语和西班牙语。

“当然，这些科目在不同地区的设置需要根据具体条件和学生兴趣。”王湛表示。

实际上，早在2014年9月，浙江省政府《关于印发浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案的通知》里，就提到，浙江省高考外语科目分为英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语。

长期在杭州从事日语教育的吾宁慧老师说，她与团队走访杭州多所中学，在与高三学生以及家长交流时，她发现大部分人对于小语种高考的相关政策了解得并不多。

吾宁慧说，就高考难度而言，高考日语需掌握2000个单词，而高考英语则需掌握3000～4000个单词，且英语的题库数量远远超过日语。再者，高考日语是由全国统一命题，其难度比英语浙江卷会小一些。“这对于许多在英语学习上有困难的学生来说，无疑是一个好机会。”

“但选择德语、法语、西班牙语的相对比较少，这些语种都比较难，且很多需要一定的英语基础。”吾宁慧说。

吾宁慧说，选择小语种作为外语科目参加高考，在报考高校专业时所受限制并不多，“除了语言类专业、2+2等国际合作项目、部分对英语成绩有要求的专业，以及部分国防专业外，其他都可选择。”

钱报记者在采访中，就了解到一名温州的高复生，去年高考英语只考了47分，经过一年学习后，今年高考选考日语，拿到124分的不错成绩。

那么，英语成绩不太好的学生，是不是就应该选择小语种呢？至少浙大本科生招生处处长王东就认为，高考如何选外语是门学问。

王东说，就浙大来说，选小语种参加高考，选专业时的确限制不多，但会有温馨提示，大学里有些课程是用英语上的。“浙大不少学院不少课程都是用英语上的，没学过英语，根本吃不消。”王东说，“即便考生选用小语种进了大学，如果是英语等科目有硬伤的，就麻烦了，很有可能四年后毕不了业，高考分数再高又有什么用？”

在王东看来，国家出这项政策，是因为一些外国语学院需要小语种人才，“有些培训机构和考生把应试经念歪了。”