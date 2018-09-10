全省137.7万名专任教师今迎教师节

“老师，您好！”今天，全省各类学校（不含技工学校）137.7万名专任教师，迎来我国第34个教师节。

“老师，您好！”今天，全省各类学校（不含技工学校）137.7万名专任教师，迎来我国第34个教师节。

9月9日，深圳职业技术学院2000届学生周俊手捧鲜花，回校看望刚获评“南粤优秀教师”的电子与通信工程学院教授王静霞。他和老师一起在学校食堂吃饭，聊大学的往事和现在的生活。24年来，王静霞坚守讲台，为一批批高职学生量身定制教学方案，帮助他们树立信心，找到方向。“看到学生们成才，这是最高兴的事情，付出再多也值。”她感动地说。

今年教师节前夕，我省表彰包括王静霞在内的1179名“南粤优秀教师”、130名“南粤优秀教育工作者”和448名“特级教师”，并向全省广大教师和教育工作者致以节日问候。

对此，“南粤优秀教育工作者”、广东财经大学党委宣传部部长罗贤甲说，他从小就有一个“教师梦”。“在学院做辅导员期间，我记住每一个学生的特长、爱好。在学校党委宣传部工作，我联动打造学生爱听爱看的思政课。这一路，学生更爱叫我‘甲哥’，而不是‘罗老师’，我收获了满满的幸福”。

“蓝天下回旋着我与学生谈论古今，草地上响彻着我为学生加油喝彩……我只知道，这些学生，一个都不能落下。”“南粤优秀教师”、潮州市潮安区归湖怀慈中学语文教师李卓彬深知好教育、好老师对乡村孩子的意义，立志始终奋斗在乡村教育一线。

2012年以来，我省大力实施“强师工程”，省财政每年投入超过5亿元专项资金实施“强师工程”，5年来已投入26亿元。截至2017年底，全省各级各类学校（不含技工学校）有专任教师137.7万人，比2012年底增加22.2万人，增长19.2%，教师队伍数量稳步增加、结构逐步优化、素质明显提升、待遇大幅提高。

“老师传授我们知识，更为我们树立了做人的典范。谢谢老师！”广州市越秀区东风东路小学学生刑晰茜告诉记者，她和同学们已经准备好亲手制作的礼物，今天将向亲爱的老师表达祝福和爱意。