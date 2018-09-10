“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”这是一个让人肃然起敬的职业群体，他们承担着传递知识、传播真理、传承文明的历史使命，肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造人的时代重任，是教育发展的第一资源，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。今天是第34个教师节，让我们向广大教师和教育工作者致以最真诚的感谢和最崇高的敬意。

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。

“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”这是一个让人肃然起敬的职业群体，他们承担着传递知识、传播真理、传承文明的历史使命，肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造人的时代重任，是教育发展的第一资源，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。今天是第34个教师节，让我们向广大教师和教育工作者致以最真诚的感谢和最崇高的敬意。

教师是立教之本、兴教之源，在教育事业发展和社会主义现代化建设中起着重要作用。党和国家历来高度重视教师工作。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将教师队伍建设摆在突出位置，作出一系列重大决策部署。着力加强师德建设，构建覆盖大中小学的完整师德建设制度体系；大力振兴教师教育，实施卓越教师培养计划，建立“三位一体”协同育人新机制；建好乡村教师队伍，全面实施乡村教师支持计划；破除管理瓶颈，推进编制配备改革，开展中小学教师资格考试和定期注册制度改革；深化“县管校聘”改革，深化中小学、高校领导人员管理改革，深化高校教师考核评价制度改革……各地区各部门以及各级各类学校认真贯彻落实党中央决策部署，推动教师队伍建设取得显著成就，教师精神风貌焕然一新。

广东是教育大省，教师人数过百万。他们忠诚于党的教育事业，勤勤恳恳教书育人，兢兢业业立德树人，用智慧引导学生打开知识之门，用爱心浇灌出学生美丽的心灵之花，在平凡的岗位上作出了不平凡的成绩，为广东教育事业作出了重大贡献。他们是最宝贵的社会财富，是最值得尊敬的人类灵魂工程师。进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，人民对公平而有质量的教育的向往更加迫切，教师的重要地位和奠基作用更加突出，加强教师队伍建设的紧迫性更加凸显。建设一支规模宏大的优秀教师队伍，为国家培养造就更多高素质人才，是发展教育事业的必然选择，更是推动经济社会发展、实现中国梦的必由之路。广大教师要牢记使命、不忘初心，爱岗敬业、教书育人，改革创新、服务社会，努力成为党和人民满意的好老师。正如今年教师节的主题所倡导：“弘扬高尚师德，潜心立德树人。”

教书育人，师德为先。教师的职业特性决定了教师必须是理想坚定、道德高尚的人群。正所谓：“育有德之人，要靠有德之师。”只有教师拥有良好师德，才能成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者、学生健康成长的指导者。广大教师要自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者，不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，带头践行社会主义核心价值观，加强自身道德修养，把正确的道德观传授给学生，大力培养社会主义的合格建设者和可靠接班人。教育部门要把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，突出全员全方位全过程师德养成，推动师德建设常态化长效化，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，全心全意做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

“才者，德之资也；德者，才之帅也。”培养什么样的人、如何培养人，是教育要回答的根本问题。要回答好这一问题，就必须落实好立德树人这一根本任务。习近平总书记曾寄语全国各族少年儿童要从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，“现在把自己的品德培育得越好，将来人就能做得越好”。育人的根本在于立德。广大教师要全面贯彻党的教育方针，以文化人、以德育人，将德育落实在各科课堂教学之中、渗透在校园生活的各个环节、延伸到学生发展的方方面面，引导学生做到明大德、守公德、严私德。同时，要踊跃投身教育改革创新实践，刻苦钻研、严谨笃学，不断更新自己的知识结构，不断研究教育教学规律，不断提升教育教学能力和质量，以自己源源不断的力量源泉，为学生提供鲜活的知识清泉。

实现中华民族伟大复兴的中国梦，推动中国经济发展和社会进步，关键在人才，基础在教育，根本在教师。全省各地区各部门要全面深化新时代教师队伍建设改革，大力弘扬尊师风尚，加强师德师风建设，提升教师队伍素质，提高教师地位待遇，使教师这个神圣的职业更具吸引力和成长前景。广大教师要自觉把理想抱负融入到实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”的奋斗中，自觉增强立德树人、教书育人的荣誉感和责任感，奋力推进教育强省建设，努力谱写新时代广东教育工作新篇章。