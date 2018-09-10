坚守海岛的“校长妈妈”

楷模的力量是无穷的。短短5年多，这所昔日薄弱的海岛学校如今已成为高栏港区乃至珠海西部区域小学教育的排头兵，为珠海市基础教育均衡发展树立了新样本。

“秋叶缤纷美如画/铃声阵阵暖人心/别离时刻情难却/走过春夏又秋冬。”5年前，年过半百的廖秋玲从珠海市区来到高栏港区金洲小学挂职校长。一年挂职期满告别之时，多位老师写藏头诗希望“秋玲别走”。廖秋玲心头一软，把工作关系转到了这所学校。

位于珠海西部的金洲小学是一所偏远的海岛学校，距离珠海市区近50公里。家住市区的廖秋玲每天往返两地，即便如此，她也常常是最早到校、最晚离校的一个。这股敬业奉献精神激励着100多名教职工在各自岗位上尽心尽力。

楷模的力量是无穷的。短短5年多，这所昔日薄弱的海岛学校如今已成为高栏港区乃至珠海西部区域小学教育的排头兵，为珠海市基础教育均衡发展树立了新样本。

爱生如子▶▷

善读学生“小心思”补足关爱

现有近1400名学生的金洲小学是原有多所渔村小学合并后新建的，学生家长多为渔民或商贩，忙于生计或受能力所限，大多对孩子的学习关心不够。环境的复杂性造成学校有一些“心困生、学困生和贫困生”。

“缺什么补什么。这些孩子缺的都是关爱。”数学老师出身的廖秋玲相当了解孩子们的“小心思”，对症下药，定期找他们谈心，称孩子们“小宝贝”，给予他们足够的重视；与学生一起设定预期目标，达到目标后她自掏腰包兑现奖励；学期末针对“学困生”较多的个别年级开设数学学习推进班，指导孩子们复习。

学校建立起老师一对一帮扶“心困生、学困生和贫困生”机制，身为校长的她也不例外。遇上外出送课、学习时，她便提前抽出时间给被帮扶学生上课。

以心换心，以爱博爱。廖秋玲所做的这一件件小事感染着同学们，激励“心困生、学困生和贫困生”拨开迷雾找到自信，帮助他们从小树立起克服困难的勇气和毅力。

刚刚开学的金洲小学校园里，孩子们的脸蛋被太阳晒得红扑扑的，但他们个个洋溢着灿烂的笑容。廖秋玲每次走到学生们当中去，都会被他们那一声声“校长妈妈好”包围着。

引领发展▶▷

带领教师“磨课”以教促学

金洲小学因远离市区，交通不便，教学相对封闭，又缺乏专业性指导，老师们别说参加市级以上公开课比赛，就是在高栏港区9所小学里也少有人拿大奖。用老师罗丹泽的话讲，“大家普遍缺乏自信”。

廖秋玲深知推动学生成长和学校发展的主力在教师。刚上任，她便把指导教师成长当作工作重心，着力培养他们对工作的成就感和对学校的归属感。

“同伴互助抱团取暖”和“样板引路带动整体发展”是廖秋玲探索促进海岛学校教师发展的两大策略。遇到老师参加优质课比赛时，她一方面亲身示范，带着老师学；另一方面吸纳相关学科老师成立“磨课”小组，如美术老师帮忙完善板书设计，信息老师提课件制作建议，相应科组老师当“学生”反馈听课意见。她自己也全程参与，帮助参赛老师分析课堂得失。随后，再以大家认可的优质课为样板，科组老师轮流讲，从而提高整体课堂教学质量。

靠着团队力量和这股韧劲，短短几年时间，金洲小学涌现出了一批年轻有思想、有风格的骨干教师，在各自领域斩获多项殊荣。两名老师的“一师一优课”获得部级优课，多名老师成广东省骨干教师培养对象、珠海市名教师或珠海市名班主任。青年教师辜涵敏更在广东省第九届小学数学优质课比赛中获得一等奖，是高栏港区首位。

以赛促教，以教促学。如今，金洲小学已成为高栏港区基础教育的排头兵：在全区教学质量检测中，该校由原来的倒数第一成为全区之首；在全区中小学办学行为和办学效益评估中，该校由原来的最低分进步到连续4年蝉联总分第一。

“学校老师经常代表区里参加市级比赛。现在一说起金洲小学，大家底气都足了。”老师们对学校这些年的变化赞不绝口。