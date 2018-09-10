南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育快讯

广东高校“掌门人”开学第一课传授“秘籍”

2018-09-10 12:57 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　金秋九月，高校陆续开学，萌新们纷纷走进理想中的学府。在开学典礼上，高校的“掌门人”给同学们上了怎样的第一课？对新生有哪些期待和祝福？今天小编和您走进8所高校，听听他们或深情、或幽默、或感动、或温馨地讲了这些道理......

　　中山大学

　　8月30日，中山大学2018年开学典礼暨“大学第一课”依次在珠海校区，广州校区东校园、南校园和北校园举行。

　　罗俊校长对全体2018级新生提出三点希望：一要胸怀天下，勇担责任。以实现中华民族伟大复兴为己任，以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”坚定理想信念，勇担时代重任，做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。二要奋力进取，追求卓越。以奋勇拼搏的精神，不断锤炼自我、完善自我，向更高标准看齐，更高目标迈进，担负民族重任，实现人生理想，真正成为社会精英国之栋梁。三要脚踏实地，励志勤学。牢记治学为要，传承“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的校训精神，践行“学在中大，追求卓越”的治学精神，对标“爱国、励志、求真、力行”，在拼搏中前行，在砥砺中成长，在不懈奋斗中实现青春梦想。

　　华南农业大学

　　9月5日上午，华南农业大学在泰山区运动场举行2018年新生开学典礼。

　　校长陈晓阳向新生们提出了以下三点希望：一是要修身积德，提高品德素养。要以卢永根院士为榜样，忠心报国，大爱无私，树立正确的人生观、世界观和价值观，成为一个内心强大、品性端正、志存高远的人。二是要刻苦学习，拥有非凡的才智。希望大家发现生活之美，感受知识之美，学习人性之美，与美同行，才智体美共同发展，在欣赏华农校园美景的同时不断陶冶情操，感受自然之美。三是要勇于创新，激发创新潜能。高校是高层次人才的汇聚之地，更是前沿科研成果的创新高地，肩负着服务创新驱动、实现创新引领的历史使命。如今你们进入高校学习，要不断挖掘和磨砺自己的创新能力，通过刻苦学习，做到思有所悟，学有所成，技有所长，勤有所得，成为造福人民，造福国家的栋梁之材。

　　广州中医药大学

　　9月3日上午，广州中医药大学党委书记张建华在大学城校区体育馆内，给2018级全体新生上思政第一课。

　　张建华说，信仰是一个人任何时候都不能丢的最宝贵的精神力量，人要有信仰，才会树立正确的价值观。通过讲述陈望道、李大钊、杨开慧等革命先辈的生动故事，强调青年人应该具备为了幸福生活、执着追寻理想信仰的精神品格。他讲到，情怀是一种高尚的心境、情趣和胸怀。中华民族根植最深、影响最大的精神品质，必定是家国情怀。爱国情怀让毛泽东、方志敏等一代代革命者，钱学森、李四光、邓稼先等一批批建设者构筑起国家的坚强脊梁；爱家情怀意味着大家与小家休戚与共，只有国家富强了，民族复兴了，社会才能安定，家庭才能幸福。希望大学生爱国爱家的同时，深爱校园这片热土，深爱广州中医药大学这个大家庭。

　　华南师范大学

　　9月4日，华南师范大学在石牌校区、大学城校区、南海校区举行了2018年新生开学典礼。

　　王恩科校长代表全校师生对全体新生的到来表示欢迎，用刘湘在亚运会的经历激励同学们。“嬉戏容易，勤学难。”校长用七个字提醒新生，要过好大学生活，从“萌新”成长为社会精英。他说，建校85年来，华南师大培养输送了一大批优秀学子。作为校长，两个多月前，刚送走了近9000余名2018届毕业生，为每位获得学位的学士、硕士、博士毕业生“拨穗”。多年来，师兄师姐们秉承母校“艰苦奋斗、严谨治学、求实创新、为人师表”的校训，勤勤恳恳，兢兢业业，活跃在国家的经济、文化、教育等各行各业，尤其是在教育领域涌现出了不少杰出人才，为国家的发展、繁荣做出了重要贡献，也为母校赢得了社会美誉。他勉励新生们，要志存高远，做有家国情怀的华师人；要求真求实，做有科学情怀的华师人；要崇德尚行，做有人文情怀的华师人。最后，他希望同学们在华南师大努力学习，奋发有为，放飞人生梦想，争做担当民族复兴大任的新时代的华师人！

　　广东药科大学

　　9月4日和5日，学校2018级新生开学典礼分别在大学城校区和中山校区隆重举行。

　　校长郭姣表示，站在新的历史起点上，学校正全力推进新一轮大发展，力争早日建成高水平药科大学，为国家为社会培养更多有理想、有担当、有素养的人，让每一位学生通过广药大的教育而体验生命成长的历程，去拥有追求幸福人生的目标和能力。她说，大学是最美好而又最关键的时期，希望同学们在广药大实现更高的梦想。为此，她向同学们提出了三点希望：一是宁静致远，专注用心；二是锐意创新，挑战自我；三是理想坚定，信念坚毅。希望每一个广药大人把个人梦想融入国家和民族的梦想中，在成就国家和民族的大梦想中实现自己的梦想。最后，郭姣祝愿同学们用青春铺路，让梦想延伸，以奋斗助力，在广药大开启新的追梦之旅，在这里追梦、圆梦。

　　广州大学

　　9月6日上午，广州大学分别在大学城和桂花岗两个校区举行2018年开学典礼暨军训动员会。

　　魏明海校长在开学典礼上致辞，他说：“给未来开启一扇新的大门，这是我对新同学在大学学习和生活的真切期待。为未来做足准备，才有可能给你们自己的未来真正开启一扇新的大门。给未来开启一扇新的大门，需要强大的力量和能力。其中，有三种能力最值得倚靠。

　　一是感悟力。感悟力的基础是同理心。你们只有真正知道设身处地，真正理解人同此心、心同此理，才有可能会有真正的感悟力；

　　二是创造力。未来将是人工智能的时代、也是人机共舞的时代，你们的独特优势主要来源于创新性思维，惟有创意、创新和创造，才可能真正握有金钥匙；

　　三是笃行力。学有所得，关键在于“知行合一”，努力践履所学，使所学最终有所落实。也在于有自制的能力，能理性地控制自己的感情和行为。”

　　广州医科大学

　　9月3日上午，广州医科大学举行2018级本科生、研究生开学典礼。

　　王新华校长代表学校对2018级新生表达热烈的欢迎和诚挚的祝贺。他说，同学们是广医历史上具有特殊意义的一届学生，因为今年11月学校将迎来建校60周年华诞。同学们的加入正逢其时，将参与和见证广医高水平大学建设的新征程，这既是荣耀，也是责任。他鼓励同学们努力成为一名“顶天立地”的广医人。顶天就是要有浓厚的家国意识、深切的人文关怀、敏锐的国际视野和强烈的使命担当；立地就是要博学创新、务实笃行和奋发有为。希望同学们一是要立志，志存高远。二是要立德，厚德修身。三是要立学，博学创新。四是要立行，务实笃行。

　　南方科技大学

　　9月2日上午，南方科技大学2018年开学典礼隆重举行，校党委书记郭雨蓉在开学典礼仪式后给在场的1801名新生（含研究生和留学生）带来了一场别开生面的“开学第一课”。

　　她表示，南科大这几年的发展令人欣喜，创新是其中最重要的因素之一。首先，创建南科大这个想法，就是创新的，体现了深圳的敢想。其次，办学过程中，遇到各种问题，用创新的思维和创新的方式加以解决，这体现了深圳的敢干。敢想敢干，加上求真务实，追求卓越，共同成就了南科大的辉煌。她说，作为富有朝气、富有梦想的青年一代，同学们是“天降大任”的强国一代。希望同学们在新的征途中，秉持和发扬深圳敢为天下先、创新不止步的城市精神和南科大的创校精神，争做有理想、有追求、有本领、有担当的新时代大学生，成为具有创新气质的一代新人，用创新赢得未来！

 

（来源：广东教育　各高校官微）

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第288期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235