教师节一起听听他们的教育故事

在今年教师节前夕，中共广东省委教育工委、广东省教育厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省总工会印发《关于表彰南粤优秀教师、南粤优秀教育工作者的决定》，授予广州市第十六中学王勇等1179名同志“南粤优秀教师”称号，授予广州市越秀区小北路小学韩萍等130名同志“南粤优秀教育工作者”称号； 广东省教育厅印发《关于授予谭遇芳等448名同志特级教师称号的决定》,授予谭遇芳等448名同志特级教师称号。

教师是人类灵魂的工程师

在今年教师节前夕，中共广东省委教育工委、广东省教育厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省总工会印发《关于表彰南粤优秀教师、南粤优秀教育工作者的决定》，授予广州市第十六中学王勇等1179名同志“南粤优秀教师”称号，授予广州市越秀区小北路小学韩萍等130名同志“南粤优秀教育工作者”称号； 广东省教育厅印发《关于授予谭遇芳等448名同志特级教师称号的决定》,授予谭遇芳等448名同志特级教师称号。

这已经不是广东第一次大规模高规格表彰优秀教师。广东涌现出的一批又一批优秀教师，究竟有何过人之处？一起来感受他们的风采！

广东财经大学罗贤甲：学生进步 是自己最大的成就

从团委书记到党委宣传部部长，罗贤甲始终与学生培养工作紧密相连，从人才培养体系政策制定，到“大宣传、大思政”工作格局构建，他凭实干说话。

三大课堂整合育人

实干书记与学生同奋斗

从教24年，为学校建立起长效的人才培养体系，是罗贤甲觉得自己最有成就感的工作之一。“学生的进步是自己最大的成就。”为了全方面培养学生，促进学生成长进步，罗贤甲在团委工作期间，坚持“知识传授、能力培养、素质提高三位一体、协调发展”的三大课堂整合理念，将课外活动模块化，建立起对应的评分和考核系统。由他牵头制定的“大学生素质拓展计划”“应用型人才能力训练与开发方案”“社会实践项目化管理办法”等文件，使三大课堂整合从隐性的理念变为显性可操作的政策措施。

在担任团委书记期间，罗贤甲负责组织学生在创新创业、社会实践、志愿服务、文化艺术等方面的工作，许多时候，他不仅是一位老师和组织者，也是学生团队里面的成员和参与者。和学生一起奋斗的经历，让他最为难忘。

罗贤甲曾在凌晨两三点，抱着才满三岁的小孩在会议室指导学生PPT演示和现场答辩；曾经为了核心问题与学生团队讨论，三天两夜没有睡觉；也曾亲自带领学生团队与企业艰辛洽谈。勤奋努力换来了累累收获，在罗贤甲任团委书记的五年中，学生组织、团队和个人先后获得省级及以上奖励500余项，包括第六届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛银奖、首届广东大学生“U势界”创业大赛唯一的特等奖及300万元扶持资金等。

俯身放手求人才

联手做好“大思政”

作为学校宣传部部长，罗贤甲坚持“大宣传、大思政”理念，体系化构建校媒矩阵。在他的带领下，学校官微连续三年跻身全国高校新媒体百强；官网获评全省高校门户网站十佳；新版新闻网日均阅读量5000+；创办的广财红色大讲堂获评全省高校校园文化建设成果二等奖。

校媒建设离不开学生团队，罗贤甲常和老师们说，“要心里装着学生，放手给他们干”。在把控好导向的情况下，罗贤甲充分相信学生的能力，校园官方微信平台从选题策划到内容撰写，都完全放手给学生。

此外，罗贤甲对于学生人才求贤若渴，他带领老师在校内各类平台中寻找人才加入到学生工作队伍中来。发现苗子后，通过找老师了解、找本人面谈等方式，挑选合适的人到合适的位置上，还曾“三顾茅庐”请学生担任学生干部。作为慧眼伯乐，罗贤甲先后培养出全国三好学生、广东财经大学首位全国优秀团员以及第一和第二位省学联执行主席等个人先进典型。

“使命光荣，责任重大”是罗贤甲对宣传部部长岗位的解读。他认为，宣传思想工作在整个学校工作大局中具有重要的地位和作用，他将按照习近平总书记对宣传思想工作和干部的要求，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，同时努力建设打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍，希望通过自己和团队的努力，促成“大宣传、大思政”格局的形成。