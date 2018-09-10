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青少年体育是“金矿”

2018-09-10 08:58 来源：南方日报 彭博
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　　在刚刚闭幕的雅加达亚运会上，广州运动员共取得16金4银4铜的佳绩，创造了亚运会参赛的历史最好成绩。“六运会”“九运会”锻炼自己的办赛水平、广州亚运会向世界展示自己的办赛能力、广马成为金标赛事、广州恒大登顶亚洲、广州运动员在亚运会表现优异……体育正成为广州的城市名片之一。

　　广州竞技体育为何能取得这么好的成绩?从亚运之城到国际体育名城，广州有哪些基础和优势，还可以在哪些方面发力?南方日报今起推出系列报道“亚运之城走向国际体育名城”，敬请垂注。

　　在几天前刚刚结束的第十八届亚运会上，广州运动员打破了一项世界纪录和一项亚洲纪录，为中国代表团贡献16金4银4铜，创造了亚运会参赛的历史最好成绩。而在此前，广州体育代表团在省运会的竞技体育组和学校体育组中，均包揽金牌、奖牌、总分三个第一。

　　广州运动员在亚运会取得佳绩的重要基石，是广州青少年体育的良好发展。广州仅市级体育传统项目学校就有346所，广州市游泳学校推广学校100所，市级校园推广足球学校650所。众多青少年通过学校接触体育、爱上体育，为竞技体育提供源源不断的人才输送。塔底基础牢了，塔尖自然就高。

　　亚运明星▶▷刘湘小学校友都会游泳

　　“小学时的刘湘，就是一个美女”，沙河小学老师、刘湘小学时代的班主任曾秀娟拿着沙河小学2009届六（4）班的毕业合影，指着刘湘说。

　　沙河小学是天河区的游泳传统学校。1993年，有一名省游泳队队员退役后来到学校任教，当时学校正好新建教学楼，在这名老师的建议下，学校在一楼修建了一个有3条泳道的游泳池。

　　据该校体育老师徐国洪回忆，刘湘的父母在军体院工作，她来到学校时已学会游泳。在教练的建议下代表学校去参加几次比赛，刘湘的游泳天赋很快显现出来。

　　“刘湘当时训练很刻苦，学校的游泳池在2014年才改为恒温泳池，之前冬天训练没有温水，小队员要做好热身才敢下水。而刘湘训练特别积极主动，冬天也没有影响训练。”徐国洪说。

　　沙河小学是上世纪末广州为数不多拥有游泳池的学校，因此学校将游泳作为传统体育项目。每一名新生，都会经历15天的游泳“扫盲”，虽然大多数学生不会因此走上运动员之路，但都会通过“扫盲”基本学会游泳，增加对游泳运动的了解。

　　“游泳队队员在冬天训练很艰苦，我们经常拿他们的经历与其他学生分享，能起到很好的教育作用。游泳队队员经常取得好成绩，他们也是学生中的小明星。”曾秀娟说。

　　沙河小学副校长杨翠娥介绍，广泛开展体育运动不仅能为竞技体育输送人才，更能通过小运动员的训练经历和取得的荣誉等鲜活故事，来教育其他学生，营造积极向上的学风。

　　校园体育▶▷346所体育传统学校铺垫基础

　　沙河小学并非个例，据广州市体育局体卫艺处体育负责人李哲洋介绍，广州按照“一校一品牌，一区一特色”思路，鼓励和支持各区和学校发展体育特色，涌现出一大批具有鲜明体育特色的学校。如广州市第五中学在全国校园足球领域享有盛名，广州市第一中学连续多年在全国中学生游泳比赛名列第一，花都区七星小学跳绳队在国际赛场上屡获殊荣并创造“七星奇迹”。

　　广州市教育局与广州市体育局共同命名2016—2019年度市级体育传统项目学校346所，比上一个周期增加了近80所。这些学校都是长期开展某一个或几个特色体育项目，并取得了不错的成绩。参与体育项目推广的学校更多，比如市级校园足球推广学校有650所，市级游泳推广学校有100所。

　　不少学校的传统体育项目还不止一个。广州市第一中学的游泳项目名气很大，在不久前的省运会上，广州学校体育组游泳队便是以该校的游泳队为班底组建。广州市第一中学体育老师陈凤林介绍，篮球、足球、乒乓球和三棋也是学校的传统体育项目，在雅加达亚运会上夺得体操金牌的刘婷婷就在这里上学。“崇美，尚体”是学校的办学特色，体育在教育中的分量很重。

　　在第十五届省运会上，广州市代表团学校体育组不仅竞赛成绩优异，在学校体育组教师技能大赛、全省学校体育科学论文报告等比赛、评选中，同样力压群雄。这意味着广州校园体育从竞技比赛到教师技能，再到教育理论体系获得全面发展。

　　业余训练▶▷从学生到冠军的桥梁

　　从校园体育到竞技体育，业余体校是衔接过程中重要的一环。

　　雅加达亚运会中国体操女队一举拿下女团以及三个个人项目金牌。在夺金主力队员中，刘婷婷和陈一乐均由广州花都区输送。

　　花都区业余体育学校体操项目教练任升平介绍，每个学期开学，他都会到辖区内的幼儿园、小学、青少年体育俱乐部去选材，选中的学生学籍还是在学校，文化课在学校上，平时的训练在体校完成。其中成绩较好的运动员，再向市队输送，大部分优秀人才去了广州体育职业技术学院（原伟伦体校），再从那里去到省队、国家队等更高的平台。

　　“这几年校园体育越办越好，为我们的选材提供了更多人选。”任升平说，从校园体育到业余体校再到市队、省队、国家队，这是比较传统的运动员选材方式。随着体育事业的发展，如今有些青少年体育俱乐部的人才直接往市队、省队甚至国家队输送，在足球、篮球等群众基础广泛、职业化程度较高的项目中，这种新的方式已成为培养运动员不可缺少的一部分。

　　在青少年竞技体育层面上，广州同样成绩非凡。在第十五届省运会上，广州体育代表团取得优异成绩。其中，广州体育职业技术学院承担了广州体育代表团28个项目中14个项目的训练、参赛任务，仅是金牌数，就包揽了广州体育代表团162枚金牌中的97枚。

　　广州青少年体育是广州竞技体育的“金矿”，在基础广泛、训练科学、业训衔接的众多助力下，“金矿”最终变成大赛上的一枚枚金牌，挂在了广州运动员的脖子上。

编辑： 柯丹洁

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