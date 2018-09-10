多元发展让佛山三中学子“卓如红棉”

又是一年教师节。从佛山三中毕业两个月后，唐之凡已经前往华南理工大学报到，翻开人生新的篇章，但她仍然没有忘记佛山三中一众老师的辛勤栽培：“对于所有教导过我的老师，千言万语只一句——感谢！”

又是一年教师节。从佛山三中毕业两个月后，唐之凡已经前往华南理工大学报到，翻开人生新的篇章，但她仍然没有忘记佛山三中一众老师的辛勤栽培：“对于所有教导过我的老师，千言万语只一句——感谢！”

年复一年，从东平河畔的校园走出了一批又一批“三中人”，如佛山三中校训“卓如红棉”所言，三中学子像一朵朵红棉绽放。“卓如”是梁启超的字，红棉树树姿巍峨，历来被称为“英雄树”，一语双关的校训表达了佛山三中对学生追随先贤步伐、成为卓越之人的期许。

正如佛山三中校长沙卫所言，三中秉承“让每个人的潜能得以充分开发”的办学理念，升华“卓如红棉”的“三中人精神”，走“多渠道育人，多元化发展”的特色办学之路。

2018年，佛山三中被评为“佛山市精品高中创建学校”，在“多元发展”的办学思想指导下，三中的“多元”高考成绩不断进步；“多元”课程不断完善；“多元”文化活动不断呈现；“多元”优秀的学子不断涌现。

让学生潜能充分发挥

今年教师节期间，该校教师梁焰获得广东省南粤优秀教师、禅城区首席班主任光荣称号，姚巍、杨琼等9名教师获得市、区表彰，沙卫、文静、赖淑英等19名老师获得区名校长、名班主任、名教师光荣称号，陈劲竹、冯敏仪等15名党员获得教育系统区优秀党员光荣称号。正是依靠一支“师德高、业务精、治学严、有情怀”的教师团队，三中坚持多元发展，开发学生潜能的理念得以落实到课堂上。而学生对此的反馈，便是其教学成果的最佳检验。

“其实我一开始学不好地理，高三上学期地理科还有过不及格。”时间回到2017年，当时还在佛山三中念高三的黄一淳可能未必想得到，她会以高考文科综合全年级第一的成绩考上中山大学国际金融学院。

对此，她首先感谢的就是地理老师赖淑英，正是赖老师的独特教学方式，让黄一淳发现原来地理是一门有意思的科目。“赖老师找我聊天，告诉我做试卷是其次的，还会用很多实例跟我分析地理现象和原理。”黄一淳回忆，喜欢喝茶的赖老师会以茶叶的产地切入，和她分析什么气候适合茶叶生长，这种气候又有什么特点，还将旅游和地理结合在一起。

“有段时间我把重心放在其他科目，老师还打电话问我是不是对地理失去兴趣。考试胃不舒服，还会给胃药我吃。”黄一淳说，赖淑英老师的关怀让她感到自己就像老师的女儿一样，最后一役的好成绩，离不开老师在学习、生活、心态上的不断鼓励。

而在美术生蔡冬敏心目中，被她亲切称呼为“Nana”的班主任刘咏娜为他们创造了很多美好的回忆。

在佛山三中，主题班会系列课程是其精品课程之一。蔡冬敏就对刘咏娜的一次班会课印象深刻。“有一次她带我们集体出去看电影《摔跤吧，爸爸》，整个电影院被我们包场了。”蔡冬敏说，由于美术班的学习节奏与普通班级不同，很多校园节目都错过了，正是刘咏娜弥补了这些遗憾。“我们美术生有一点小个性，不是很好管，老师还是很努力，班主任很尽心尽力，我们的美好回忆都是班主任创造的。”

而另一位老师赖奕洲则让蔡冬敏喜欢上了历史课。“他是学校辩论社的指导老师，教会我们一套系统学习的方法。”蔡冬敏说，赖奕洲教导她们用一种九宫格的方法，列出时间、地点、人物、事件、开始、经过、结果、原因等要素，再进行逐步分析。“这种方法我在其他科目也用上了。”

蔡冬敏说，佛山三中还会安排老师在晚自习时间为学生上课，以便让艺术类学生赶上文化课的复习进度。此外，还有一些小感动：“校领导经常过来鼓励我们，有次班会课，沙校长给我们发小福袋，里面装了巧克力和饼干，以此鼓励我们！”

如今，蔡冬敏已是中国传媒大学动画专业的学生，而她仍对佛山三中岁月里，老师尽心尽力的教育充满感恩之情。

校园生活创造美好回忆

在“多元发展”的理念之下，佛山三中搭建起了特色课程、校园文化、社团活动、国际交流等平台。丰富的校园生活，让学生在学习之余感悟到生活的真善美，在人生的起步阶段留下美好回忆。

比如，得益于丰富的国际交流项目，佛山三中的学生能与美国、日本、英国等国家的学生进行交流学习，让他们在海外交流中有更多的思考与成长。

对于已入读中国社会科学院大学的方琦而言，参加佛山三中的国际交流项目让她的视野更开阔了。“高一的暑假我去了日本爱知县的学校进行交流。见识到其他国家的生活，我觉得自己看问题的包容性更强了。”

而曾到佛山三中姊妹学校美国乔治牧场高中交流的黄一淳，也有类似的感悟。“感受了别人的生活和文化后，可以让自己更客观地看待各种文化，不是说哪一种文化、教育就是最好的，我们不用特别羡慕别人。”

而近年成为佛山三中春季必备节目的东平河畔20公里徒步，则让所有学生在繁忙的学习间隙中，走出校园感受周边环境，并留下一道独特的集体记忆。

回忆起去年徒步的情景，方琦觉得集体变得更团结了：“虽然碰上下雨挺辛苦的，但和身边同学分享同一把伞，互相帮助，我觉得是一个和同学交流的好机会。”唐之凡亦对学校组织的徒步活动感触良多：“学校之所以策划这样的活动，是为了磨炼我们的意志，让我们在学习上更坚韧；增强班级年级的凝聚力，让同学间的友谊更显深刻；让我们在校内刻苦学习的同时，仍不忘展望校外的一片晴空。”

除了国际交流、徒步，佛山三中还有丰富多彩的社团生活、体育节、艺术节以及成人礼，这些皆构成了三中多元的校园文化生活，学校呈现出蓬勃的活力，学生在多元的校园氛围中得到了综合发展。

三中是一个包容性很强的学校，在良好的管理与悉心的引导之下，给了学生足够的自主学习空间。在学习上，三中为我们提供了优秀的师资队伍和良好的教学设备；在生活上，三中为我们带来了良好的宿舍环境和校园氛围。对于母校，我想真挚感谢她的三年栽培，也祝愿并相信三中会越来越好！

——华南理工大学 唐之凡

老师们帮助我们调整自己的心态，并教会我很多人生道理。人生除了高考外还有很多节点，成败难以预测，他们教会我应该怎么面对，毫不计较地为我付出，我永远都不会忘记他们。

——中山大学 黄一淳

感谢三中的老师，三年的教育让我学业水平有了飞跃的提升，考到好学校。三中创造了我人生中非常好的三年，感谢学校、老师和同学们的陪伴。

——中国社会科学院大学 方琦

我们美术生都会有一点小个性，但老师们很尽职尽责，很为学生们着想。感谢我的班主任刘咏娜老师，我们的美好回忆都是她创造出来的。

——中国传媒大学 蔡冬敏