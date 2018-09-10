广州纪录片节参评参展作品数再创新高

2018中国（广州）国际纪录片节（以下简称“广州纪录片节”）将于12月10日至13日在广州举办。记者9日从组委会获悉，截至北京时间8月31日24:00，本届广州纪录片节全球征集正式结束，来自全球五大洲122个国家与地区的4511部/集作品参评参展，其中境内2073部/集，境外2469部/集，无论是征片数量，还是参与的国家和地区的数量都再创历史新高。

2018中国（广州）国际纪录片节（以下简称“广州纪录片节”）将于12月10日至13日在广州举办。记者9日从组委会获悉，截至北京时间8月31日24:00，本届广州纪录片节全球征集正式结束，来自全球五大洲122个国家与地区的4511部/集作品参评参展，其中境内2073部/集，境外2469部/集，无论是征片数量，还是参与的国家和地区的数量都再创历史新高。

广州纪录片节征集工作从3月启动到8月31日截止，共有122个国家与地区选送作品报名参评参展，境内与境外作品的比例各占46%和54%。

组委会介绍，与往年相比，今年的评优征集工作有了新变化：有越来越多的国外纪录片从业者知晓中国（广州）国际纪录片节，主动到节展的官方平台报名；有越来越多的国际知名发行商主动找上门来与组委会商议并达成长期合作，持续稳定地给评优、展映、纪录片商店各单元提供世界范围内最新、最优质的作品。

此外，今年，在本届广州纪录片节征集的影片中，不乏获得德国柏林国际电影节、美国圣丹斯电影节、加拿大Hot Docs国际纪录片节等大奖的重量级大片。如曾获2017年荷兰阿姆斯特丹国际纪录片（IDFA）评审团特别奖的《拆弹生死线》，曾获2018年美国圣丹斯国际电影节纪录片单元评审团特别奖、2018年加拿大国际纪录片节（Hot Docs）观众选择奖的《注意脚下》等。

而央视系列纪录片《如果国宝会说话》《超级工程3：纵横中国》等多部备受关注的国产优秀纪录片也参评参展。组委会表示，作为中国历史最长、唯一具备纪录片交易功能的国家级国际性纪录片节，中国（广州）国际纪录片节一直以来坚持展映优秀的国产纪录片，讲好中国故事，助力国产纪录片走向海外。