以艺术表述大自然有趣的说话”。这是周子申的作品的重要精神。拥有扎实岭南传统基础，亦兼备西方美术背景，周的画作中很清晰的将真趣如诗的方式在画作中呈现。周子申为经验艺术创作及教育家，画风清新脱俗，别具一格，令人一见难忘。

“以艺术表述大自然有趣的说话”。这是周子申的作品的重要精神。拥有扎实岭南传统基础，亦兼备西方美术背景，周的画作中很清晰的将真趣如诗的方式在画作中呈现。周子申为经验艺术创作及教育家，画风清新脱俗，别具一格，令人一见难忘。

在9月28日至10月1日，国际知名画廊及拍卖行Macey and Sons再次鼎力支持周子申在香港亚洲当代艺术展上，展出一系列的新作品。因其独特风格具吸引力，周氏作品经Macey and Sons及Lot 88画廊内卖出，更可获5-6厘的保证回报。令其收藏家及艺术投资者在享受其艺术之余，亦可享有其稳定回报，及其亮丽的升值潜力。

亚洲当代艺术秋展将于2018年9月28日至10月1日于香港港丽酒店举行，

为现实世界恢复生命

周子申在英国读书，完成了硕士学位，并研究艺术超过20年。师从赵少昂及司徒奇等著名中国名家之弟子学习，周的作品显现了一种反映她深厚文化价值的风格。 周子申的水墨画轻柔地说话，表明她的诗意和对生活的热爱，结合大胆的笔触，将大自然的美丽与童真的简约相结合，为现实世界恢复生命。

桃李满门

风格以岭南书画为创作基础，加上西方艺术训练影响，以率真画风表达丰富情感。作品有传统鲜明岭南花鸟，水彩及水墨写意作品，及结合中西工意的创作。为不少国内国外收藏家及政府机构收藏。另外，周子申热衷儿童艺术教育及创作，为儿童国画书法教育专家，于中港两地获不少知名院校支持，学生桃李满门，以儿童水墨诗书画为主，偶以新诗毛笔和硬笔书法协助创作，作品充满文艺情感。

亚洲当代艺术展与爱好者会面

在9月28日至10月1日在香港举行的亚洲当代艺术展，周氏作品可以在Macey and Sons及Lot 88画廊内展出及发售，展出数量有限而且甚具收藏潜力。除5-6厘的保证回报及升值潜力这些实质价值外，其艺术观赏价值其实已可令人如沐春风，耳目一新的意义。届时周氏亦会在场与爱好者会面，分享创作心路。