新生行开笔礼　第一点墨学写“人”

“我要当学霸！”9月1日，253名广州越秀区东川路小学一年级新生在番禺学宫明伦堂的孔子像前行开笔礼，一名新生在击鼓后大声说道。

“我要当学霸！”9月1日，253名广州越秀区东川路小学一年级新生在番禺学宫明伦堂的孔子像前行开笔礼，一名新生在击鼓后大声说道。

番禺学宫是越秀区全区性入学开笔礼的主会场，今年东川路小学被选中参与其中。在越秀区，还有53所小学结合本校特色设立开笔礼分会场，13000多名小学一年级新生将陆续在各自学校参加开笔礼。

开笔礼前，一年级新生在老师的带领下游泮池，诵读《弟子规》。在明伦堂内，新生整理衣冠，向孔子像、父母及老师分别行鞠躬礼。然后，在开笔老师的引领下，每一位新生在额间点上一颗朱砂痣，并诵读誓词。

接着，新生依次登上台阶，敲击堂侧大鼓，说出“我爱学习”“好好学习、天天向上”等自我激励之语。在孔子塑像前，新生们聆听了以“东川学子 文明启航”为题的第一课。

开笔环节，10余名退休名师、名校长手把手用毛笔教新生书写“人”字。今年第三次参加开笔礼的广州市真光学校退休校长陈继光说：“做人是一辈子的事，学习是一辈子的事，写好‘人’字是走好做人的第一步，对他今后的学习和生活有很重要影响。”

在今年的开笔礼上，还有一群身着民族服装的小朋友吸引了观礼嘉宾的目光。他们是来自东川路小学结对帮扶点、清远市连南县三江镇中心小学一年级的瑶族新生代表。两地新生共同参加开笔礼，了解和体验古代传统文化和礼仪。

活动后，学生家长黄先生说：“这个非常好。从小学习圣人圣贤的教诲，对他们是一个很好的经历。”

开笔礼是中国传统文化中对少儿开始识字习礼的一种启蒙教育形式。从2015年起，越秀区全面铺开以“开笔添智 人生始立”为主题的开笔礼活动，在每年8月底至9月初新生开学前后，区内各小学将举行开笔礼活动。