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高校学子用竹子搭建一座神奇的桥

2018-09-02 10:19 来源：金羊网
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　　近日，2018第三届国际高校建造大赛在江西闭幕，经过14天的紧张搭建和激烈角逐，华南理工大学建筑学院学生作品《趣村竹园——若浮廊》脱颖而出，荣获本届大赛唯一一个一等奖。

　　一次跨学科合作实验

　　《趣村竹园——若浮廊》充分利用了原竹材性，结合新型节点设计，通过加强原竹结构体系的稳定性和耐久性，扬长避短，其巧妙轻型的结构体系展示了力学的视觉张力，同时也对其建造体系提供了一种立足于当代视角的补充和发展。

　　该作品同时也是多专业跨学科合作的成果体现。材料学提供文献研究和实验统计的基础数据，建筑学控制空间几何体的变量参数，结构工程学进行参数计算和优化，在各项变量中分析出最合理的结构受力模型，最终生成出“材料-结构-建筑”一体化的空间几何形式。另外，这也是一次快速而轻巧的实验，模糊了建筑、结构、材料、雕塑和装置的边界，游走在传统和现代、建筑和艺术、城市和乡村的边缘，而竹子本身的漂浮状态，也激发出更多的可能性。

　　一座有创意的竹桥

　　评委点评认为，这个方案最大的亮点在于对竹材料的运用，因为竹子这种材料的断面是比较薄弱的，在潮湿的环境中竹材容易腐蚀，学生抓住这一点，把竹子的端头作了树脂的节点，通过金属的杆件与树脂过渡再接到竹子端头把断面封住，这样耐久性好。另外，竹竿的连接处没有使用钉子，用的是金属构件和钢索拉接，这种针对特殊材料所研究出的特殊处理手法是比较巧妙的。

　　此外，该方案中，竹子与芦苇的交错使用丰富了桥面上光影的变化，在桥面形成围合的同时又不失视线上的通透；遍布在湖边各处的家具和灯具上也应用了整体张拉结构，为湖边休憩活动提供可能；方案配合光影水雾和本土植物，打造了一个充满趣味的趣村竹园。

　　链接

　　国际高校建造大赛

　　“趣村夏木塘——2018第三届国际高校建造大赛”由江西省万安县人民政府主办，CBC建筑中心承办。大赛”以“趣村夏木塘”为主题，意在思考如何“让乡村更有趣”，大赛吸引了华南理工大学、清华大学、同济大学、南京大学、天津大学、哈尔滨工业大学、美国雪城大学、香港大学、台湾朝阳科技大学等21所国内外建筑强校参赛，参赛团队需在十五天内分别进行在地建造，并以最终成果回应“乡村之趣”这一主题。在乡村振兴国家战略的背景下，本次大赛以新颖、创意的理念对乡村小场所进行激活，从而达到从功能到生活方式的全面提升，进而激发整个乡村的活力。

编辑： 柯丹洁

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